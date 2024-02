Koniec sezonu dla japońskiego skoczka! Wszystko przez poważną kontuzję

Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie Naoki Nakamura nie wystartuje już w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Japończyk poinformował, iż ma kłopot z przepukliną, co w tym przypadku oznacza przerwę od rywalizacji. 27-latek opublikował na swoim Instastory wpis, w którym opisał swoje problemy ze zdrowiem.

- Badania wykazały, że mój ból dolnej części pleców wynika z przepukliny. W związku z tym, ten sezon jest dla mnie zakończony. To był dla mnie najtrudniejszy sezon i wiele się w jego trakcie nauczyłem. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, może jeszcze trochę polatam w marcu? - napisał Nakamura. Przypomnijmy, że w marcu odbędą się konkursy PŚ w lotach narciarskich w Planicy. Niewykluczone, że jeśli zdrowie dopisze, to Japończyk powróci do zmagań właśnie w Słowenii.

ZOBACZ TAKŻE: Terminarz Pucharu Świata w skokach 2023/2024

Nakamura zadebiutował w PŚ w 2016 roku w Sapporo. Regularnie w cyklu zaczął się pojawiać od sezonu 2018/2019. Do tej pory tylko raz stał na podium zawodów tej rangi. Miało to miejsce w listopadzie 2022 roku w Ruce, kiedy to zajął trzecie miejsce. Kampania 2022/2023 była najlepsza w jego karierze - uplasował się wówczas na 24. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Trwający sezon jest jednak kompletnie nieudany dla Japończyka. Wystarczy wspomnieć, że często miał problemy z przejściem kwalifikacji. Ostatnio jednak jego wyniki zaczęły się poprawiać - w czterech konkursach z rzędu punktował. Teraz na jego drodze stanął uraz.

Kontuzja Nakamury oznacza, że jego miejsce w kadrze Japonii na zawody w lotach w Oberstdorfie najprawdopodobniej zajmie Noriaki Kasai. 51-latek wrócił do PŚ po dłuższej przerwie i zdobył punkty w rywalizacji w Sapporo. Mimo wieku legendarny skoczek nie zamierza zwalniać tempa i już szykuje się do kolejnych zmagań.