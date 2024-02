Chemik za burtą! Zacięte spotkanie w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski

PGE Rysice Rzeszów pokonały Grupa Azoty Chemik Police 3:1 w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski. Mecz do końca był pełen emocji, ale finalnie lepsze okazały się wicemistrzynie Polski. W półfinale zmierzą się z ŁKS-em Commercecon Łódź.

Pierwszego seta lepiej rozpoczęły rzeszowianki, które szybko zdobyły trzypunktową przewagę (7:4). Siatkarki z Polic wróciły do dobrej gry, jednak przewaga wicemistrzyń Polski się utrzymywała (13:10). Kolejne trzy punkty to koncert Martyny Łukasik, która najpierw skutecznie zaatakowała, a później zablokowała rywalkę. Rywalizacja wyrównała się i przybrała bardzo zaciętego wymiaru (22:21). Później stało się jednak coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Policzanki wręcz stanęły i pozwoliły rywalkom zdobyć kolejne trzy punkty i wygrać premierową partię właściwie bez oporu.

Druga odsłona tego spotkania rozpoczęła się od wyrównanej gry (4:4). Dzięki dobrej postawy w bloku na trzypunktowe prowadzenie wysunęły się zawodniczki z Rzeszowa (11:8). Z każdą kolejną akcją wyglądały na coraz bardziej pewne siebie i coraz odważniej poczynały sobie w tym spotkaniu (18:12). Policzanki nie miały nic do powiedzenia i po chwili przegrywały już 0:2.

Rysice wyraźnie się rozluźniły, co już na początku seta zaczęły wykorzystywać siatkarki Chemika (3:6). Rywalki dały się zaskoczyć i niemal przez całą partię wyglądały na nieco zamroczone dobrą grą Polic. W pewnym momencie traciły już pięć "oczek" (14:19) i chyba powoli zaczęły oswajać się z faktem, że czeka je czwarty set. Policzanki kontynuowały dobrą grę i pewnie wygrały tę partię.

W kolejnej obie drużyny rzuciły wszystkie siły do walki. Akcje obfitowały w wiele efektownych wymian, a rywalizacja zaczęła stać na bardzo wysokim poziomie (7:7). W pewnym momencie różnicę zaczęła robić gra w bloku. Tam coraz lepiej prezentowały się rzeszowianki, które - mozolnie, ale skutecznie - zaczęły wypracowywać sobie przewagę (14:11). Ta praca okazała się kluczem do sukcesu, bowiem właśnie te punkty okazały się znamienne. Zespół z Rzeszowa wygrał 25:20 i mógł się cieszyć z awansu do kolejnego etapu.

W walce o finał Tauron Pucharu Polski rzeszowianki zmierzą się z aktualnymi mistrzyniami Polski - ŁKS-em Commercecon Łódź. Półfinały odbędą się 16 marca.