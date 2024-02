Kylian Mbappe już podpisał kontrakt? Tak ma wyglądać jego umowa

O możliwym transferze francuskiego gwiazdora mówi się już od dłuższego czasu. Warto bowiem przypomnieć, że kontrakt urodzonego w 1998 roku piłkarza z Paris Saint-Germain ma obowiązywać do końca obecnego sezonu. Wiele osób przypuszcza, że Mbappe opuści stolicę Francji i przeniesie się do ekipy "Królewskich".

W poniedziałek 19 lutego na łamach "Marki" opublikowana została zaskakująca wiadomość. Według przekazanych informacji mistrz świata z 2018 roku miał już podpisać kontrakt z Realem. Co więcej, dziennikarze podali, do kiedy ma obowiązywać nowa umowa Francuza. Mbappe w klubie ze stolicy Hiszpanii ma przebywać przez następne pięć sezonów, czyli do czerwca 2029 roku.

"Marca" podała również, ile Mbappe ma zarabiać w ekipie "Los Blancos". 25-latek ma otrzymywać wynagrodzenie na poziomie 26 milionów euro rocznie. To oznacza, że będzie najlepiej opłacanym piłkarzem w składzie Realu Madryt. Ma także otrzymać sporą premię za podpisanie kontraktu z hiszpańskim zespołem.