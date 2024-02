Lewandowski wpisał się na listę strzelców w drugiej połowie. Jak przyznał kapitan reprezentacji Polski, w jego opinii Barcelona zrobiła krok do przodu.

- Dobrze się czuję. Sytuacji może nie ma dużo, ale z takiej drobnej okazji miałem okazję do oddania strzału. Jako drużyna robimy krok do przodu. Oczywiście - głupio straciliśmy bramkę, ale to jest Liga Mistrzów. Pierwsza połowa była w naszym wykonaniu naprawdę dobra, powinniśmy byli strzelić więcej goli. Przed nami rewanż - powiedział.



W ostatnim czasie Barcelona traciła dużą liczbę goli. Tym razem ekipa ze stolicy Katalonii również nie zdołała zachować czystego konta, jednak Lewandowski dostrzega poprawę w grze defensywnej.

- Staramy się pracować nad obroną, bo traciliśmy ostatnio dużo bramek. To jest pole do poprawy. Mam nadzieję, że dalej będziemy to poprawiać. Na pewno stać nas na to, żeby stwarzać więcej okazji. Przed nami mecz w lidze i praca nad tymi elementami. Wierzymy, że będzie coraz lepiej.

Komentator Polsatu Sport zauważył, jak po końcowym gwizdku do szatni wjeżdża 30 opakowań pizzy. Lewandowski zdradził jednak, że nie był to pomeczowy posiłek piłkarzy Barcelony.

- To nie do nas... My mamy coś innego. Kiedyś będzie czas, żeby spróbować włoską pizzę - zdradził.

