Jest raport medyczny reprezentacji. Fatalne doniesienia w sprawie Lewandowskiego!

Przypomnijmy, że Lewandowski nabawił się kontuzji w poniedziałkowym meczu towarzyskim na PGE Narodowym przeciwko Turcji, wygranym przez Polaków 2:1. Kapitan naszej kadry, dla którego było to 150. spotkanie w barwach narodowych, opuścił plac gry już w pierwszej połowie.

Jak się okazuje, doświadczony napastnik nabawił się urazu naderwania mięśnia dwugłowego uda, które uniemożliwia jego występ przeciwko Holandii na Euro już w niedzielę 16 czerwca. To gigantyczna strata dla drużyny i problem dla Michała Probierza.

– U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii – informuje Jacek Jaroszewski.

Bardziej optymistyczne wieści lekarz kadry przekazał w sprawie Pawła Dawidowicza i Karola Świderskiego. Ten drugi ucierpiał w nietypowych okolicznościach - w trakcie cieszynki po strzelonym golu z Turcją w poniedziałkowy wieczór.

- Dzisiaj w Enel–Med Szpital Centrum przeprowadziliśmy badania trzech zawodników, którzy ucierpieli w meczu z Turcją – mówi lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski. – Paweł Dawidowicz doznał naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. W przypadku Karola Świderskiego badanie wykazało skręcenie stawu skokowego bez znacznych uszkodzeń. Obaj zawodnicy po wdrożonym leczeniu powinni wrócić do pełnego treningu w ciągu 3-4 dni - zaznaczył Jaroszewski.

Polska turniej w Niemczech rozpocznie 16 czerwca meczem z Holandią. Następnie 21 czerwca zmierzy się z Austrią, aby zmagania grupowe zakończyć 25 czerwca z Francją.