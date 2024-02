Cudowny gol w ostatniej akcji meczu! Porto lepsze od Arsenalu!

Piłkarze FC Porto wygrali 1:0 z Arsenalem w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć grę prowadzili "Kanonierzy", to zawodnicy "Smoków" stworzyli sobie znacznie lepsze okazje do strzelenia gola i w ostatniej akcji spotkania ostatecznie trafili do siatki!