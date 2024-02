Zadecydował jeden gol. Inter w lepszym położeniu przed rewanżem z Atletico

Inter Mediolan nieznacznie przybliżył się do awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Podopieczni Simone Inzaghiego pokonali u siebie Atletico Madryt w pierwszym spotkaniu 1/8 finału. Mecz zakończył się wynikiem 1:0, a bramkę na wagę zwycięstwa dla "Nerazzurrich" zdobył Marko Arnautović. Rewanż zostanie rozegrany 13 marca w stolicy Hiszpanii.

Pierwsza połowa nie przyniosła zbyt wielu emocji. Ani jedni, ani drudzy nie byli w stanie stworzyć sobie większego zagrożenia pod bramką rywali, z wyjątkiem jednej sytuacji. Szybką akcję "Nerazzurich" poprowadził Marcus Thuram. Francuz zagrał do Lautaro Martineza. Wydawało się, że Argentyńczyk ma idealną pozycję do oddania skutecznego strzału. Ostatecznie jednak został zablokowany przez obrońców Atletico. Finalnie piłkarze zeszli na przerwę przy bezbramkowym remisie na tablicy wyników.

Po zmianie stron odważniej zaatakowali gospodarze. Zaczęli dłużej utrzymywać się przy piłce, co przełożyło się na dogodne okazje do strzelenia gola. Prowadzenie Interowi kilka minut po przerwie mógł dać Arnautović, ale przestrzelił z bliskiej odległości. Atletico odpowiedziało za sprawą strzału Samuela Lino, po którym futbolówka nieznacznie minęła słupek bramki.

W 63. minucie gry kapitalną szansę zmarnował Arnautović. Austriak otrzymał podanie w okolicy piątego metra od bramki. Austriacki napastnik oddał mocny strzał, ale piłka przefrunęła nad poprzeczką. Inter kontynuował działania ofensywne. Goście zostali całkowicie zepchnięci do obrony.

Później dwie niezłe szanse miał Martinez, ale w obu sytuacjach na posterunku był Jan Oblak. Słoweński bramkarz ekipy z Madrytu musiał jednak skapitulować w 79. minucie meczu. W sytuacji "sam na sam" znalazł sie Martinez. Jego uderzenie Oblak obronił i odbił do boku. Tam jednak do piłki dopadł Arnautović. Doświadczony napastnik uderzył w światło bramki. Tam znalazł się interweniujący Lino, od którego futbolówka odbiła się, po czym wpadła do bramki. Trafienie zostało zaliczone Arnautoviciowi.

Strata gola podziałała motywująco na Atletico. "Los Colchoneros" po raz pierwszy w tym spotkaniu ruszyli do ataku. Gospodarze skupili się na utrzymaniu korzystnego wyniku. Ostatecznie więcej bramek na San Siro tego wieczoru nie zobaczyliśmy. Inter wygrał i do rewanżu przystąpi z jednym golem przewagi.

Inter Mediolan - Atletico Madryt 1:0 (0:0)

Bramka: Arnautović 79