Lech Poznań zwolnił trenera!

Węska pełnił funkcję szkoleniowca drugiej drużyny Lecha od 2020 roku. Włodarze klubu byli z niego zadowoleni, ale zgodnie z nim uznali, że to odpowiedni czas na pożegnanie.

ZOBACZ TAKŻE: Donosiciel w szeregach Barcelony! Są podejrzani

- Doceniamy wkład Artura w proces podnoszenia umiejętności przez naszą młodzież oraz fakt, że równolegle rozwijał się on harmonijnie w naszych strukturach. W okresie pracy w akademii dowiódł, że jest nie tylko dobrym specjalistą do spraw szkoleniowych, ale także człowiekiem. Jako akademia możemy czuć satysfakcję z tego, że znacząco przyczyniliśmy się do jego rozwoju i dzięki nam konsekwentnie budował on swoją markę jako trener - powiedział dyrektor Akademii Lecha Poznań, Marcin Wróbel.



Węska znacząco przyczynił się do rozwoju akademii Lecha. Za jego kadencji debiut w "pierwszym garniturze" klubu zaliczyli tacy młodzi zawodnicy jak Jakub Antczak, Maksymilian Pingot, Filip Wilak czy Maksymilian Dziuba.

Na razie nie wiadomo, kto będzie selekcjonerem drugiej drużyny Lecha w przyszłym sezonie. Do końca rundy wiosennej szkoleniowcem pozostanie Węska. Do tej pory poprowadził on zespół w 111 oficjalnych meczach.

- Zawsze będę Lechowi wiele zawdzięczał, a pracując dla niego przez ostatnie trzy lata czułem radość i dumę. Klub obdarzył mnie wielkim zaufaniem, powierzając mi tak istotną dla jego funkcjonowania rolę, a ja do moich ostatnich dni w nim będę robił wszystko co w mojej mocy, by zrealizować wszystkie postawione przede mną oraz drużyną cele - skomentował Węska.

Rozpoczynająca się w weekend runda wiosenna będzie dla Artura Węski ostatnią w roli trenera drugiego zespołu Lecha Poznań. Wygasająca wraz z końcem sezonu umowa 34-letniego szkoleniowca nie zostanie przedłużona.

Pełna treść komunikatu 👉 https://t.co/0WgHBEiabp pic.twitter.com/uC2doDO9Zp — Akademia Lecha Poznań (@AkademiaLP) February 21, 2024

Lech Poznań II występuje w II lidze. W tegorocznych rozgrywkach zajmuje 12. miejsce.

Polsat Sport