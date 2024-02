Już w ten piątek odbędzie się kolejna gala Babilon Boxing Show & K1. W przededniu wydarzenia w Nowym Dworze Mazowieckim zawodnicy i zawodniczki staną na wadze podczas oficjalnej ceremonii ważenia. Kiedy ważenie przed Babilon Boxing Show & K1? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport Fight oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

W walce wieczoru tytułu mistrzowskiego w kategorii do 65 kilogramów w formule K1 bronił będzie Jan Lodzik. Rywalem "Irona" będzie niepokonany Juanmi Martinez z Hiszpanii. W co-main evencie w dojdzie do starcia bokserskiego pomiędzy Rafałem Dudkiem a Krzysztofem Wojciechowskim.

ZOBACZ TAKŻE: Magazyn Koloseum. Gdzie obejrzeć?

Wcześniej w ringu zobaczymy utalentowanego Piotra Stępnia, który skrzyżuje rękawice z Marcinem Majewskim. Łącznie w karcie walk znalazło się siedem pojedynków - jeden na zasadach K-1, jeden w boksie amatorskim i pięć w formule boksu zawodowego.

To wszystko już w piątek. Dzień wcześniej uczestnicy gali zostaną oficjalnie zważeni.

Oficjalne ważenie przed Babilon Boxing Show & K1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Kiedy? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja ceremonii ważenia w Polsacie Sport Fight oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

Karta walk Babilon Boxing Show & K1 w Nowym Dworze Mazowieckim:

K1 – 5 rund po 3 minuty w kategorii do 65 kg o pas Babilon:

Jan „IRON” Lodzik (17-3) vs Juanmi Martinez (8-0)

BOKS – 6 rund po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,4 kg):

Rafał Dudek (2-0-1, 1 KO) vs Krzysztof Wojciechowski (4-0-1)

K1 – 3 rundy po 3 minuty w limicie do 63,5 kg:

Piotr Stępień (9-0) vs Marcin Majewski (2-3)

BOKS – 6 rund po 3 minuty w wadze półśredniej (do 66,7 kg):

Maciej Kiwior (3-1) vs Filip Szpakowicz (2-0)

BOKS – 4 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (powyżej 90,7 kg):

Maciej „SMOK” Smokowski (2-0) vs Miłosz Wodecki (debiut)

BOKS – 4 rundy po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,3 kg):

Mateusz Grochowski (0-1) vs Kacper Niewiadomski (0-1)

BOKS – 4 rundy po 3 minuty w wadze półśredniej (do 66,7 kg):

Adrianna Jędrzejczyk (1-0) vs Johana Rochl (1-0)

BOKS – 6 rund po 3 minuty w wadze cruiser (do 90,7 kg):

Deevorn Miller (6-1, 5 KO) vs Dariusz Skop (6-4, 2 KO)

BOKS AM – 3 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (do 91 kg):

Krzysztof Zakrzewski vs Kacper Banasik