Ogłosili nowego selekcjonera siatkarskiej kadry. Ma za sobą grę w Polsce

42-letni Kunnari od 2021 roku pracuje jako trener fińskiego klubu Akaa-Volley, który w niedawnym półfinale Pucharu Challenge był rywalem Projektu Warszawa (przegrał 0:3 u siebie i 1:3 na wyjeździe). W kadrze Finlandii zastąpi Anglika Joela Banksa - były szkoleniowiec PGE Skry Bełchatów, a obecnie opiekun mistrza Niemiec Berlin Recycling Volleys, prowadził "Suomich" od 2019 roku.

- To dla mnie wielkie wyzwanie na tym na tym etapie trenerskiej kariery. Jestem zaszczycony mogąc dołączyć do naszej drużyny narodowej w tej roli. Oczekuję ciężkiej pracy zarówno od siebie, jak i od zespołu - powiedział nowy selekcjoner, który podpisał kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejne dwa sezony. - Reprezentacja jest dla mnie znajomym środowiskiem, choć oczywiście teraz będę w nim w innej roli - dodał.

Kunnari jako zawodnik przez wiele lat był podstawowym przyjmującym kadry Finlandii i jednym z jej wyróżniających się graczy. Od 2002 do 2015 roku zagrał w narodowych barwach 251 razy, a jego największe sukcesy to czwarte miejsce mistrzostw Europy 2007 oraz srebro Ligi Europejskiej 2005. Na scenie klubowej grał m.in. we francuskim AS Cannes, w greckim Olympiakosie Pireus oraz, w sezonie 2008/2009, w AZS-ie Olsztyn.

Bardziej znaną postacią w europejskiej siatkówce jest Esko, który będzie łączył pracę w sztabie reprezentacji z rolą jej dyrektora generalnego. Swego czasu Esko był uważany za jednego z najlepszych rozgrywających na świecie. Grał w belgijskim Noliko Maaseik, przez siedem sezonów występował na boiskach włoskiej Serie A (w Padwie, Montichiari i Modenie), był także zawodnikiem tureckiego Halkbanku Ankara. Podobnie jak Kunnari, miał udział w sukcesach Finów z 2005 i 2007 roku. W drużynie narodowej wystąpił w sumie 305 razy. Ostatni mecz rozegrał przeciwko Polsce, 11 września 2021 roku w czasie mistrzostw Europy.

- Jestem podekscytowany powrotem do kadry. Moją rolą będzie praca z rozgrywającymi, pomaganie im w rozwoju. Będę wspierał Ollego. To on, jako główny trener, zdecyduje, za co będę odpowiedzialny - podkreślił Esko.

Reprezentacja Finlandii zajmuje obecnie 23. miejsce w rankingu FIVB. W ubiegłorocznych mistrzostwach Europy zajęła 19. miejsce. Rywalizację w grupie B zakończyła na ostatniej pozycji, wygrywając tylko jedno z pięciu spotkań. Z kolei o kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Paryżu "Suomi" walczyli w Tokio - wygrali dwa z siedmiu meczów, zajęli szóste miejsce w ośmiozespołowej stawce i nie wywalczyli awansu.

W przeszłości selekcjonerami fińskiej drużyny narodowej byli m.in. Tuomas Sammelvuo (2013-2018), Daniel Castellani (2011-2012) i Mauro Berruto (2005-2010).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport