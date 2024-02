Organizatorzy zmienili plany! Chodzi o konkurs Pucharu Świata w Oberstdorfie

W czwartek 22 lutego miały odbyć się kwalifikacje do konkursu indywidualnego w Oberstdorfie. Przez złe warunki pogodowe organizatorzy imprezy musieli zmienić program całej imprezy.

Pojawiły się zmiany w programie konkursu Pucharu Świata w Oberstdorfie. Warto bowiem przypomnieć, że w czwartek miały odbyć się kwalifikacje do konkursu indywidualnego. Nie miały one jednak miejsca przez złe warunki atmosferyczne. W takiej sytuacji organizatorzy byli zmuszeni do zmiany planów.

Doszło do spotkania jury zawodów z trenerami, podczas którego ustalono, że piątkowy konkurs duetów wyjątkowo będzie składał się z dwóch serii. Na sobotę i niedzielę zaplanowano natomiast zawody indywidualne, które będą poprzedzone kwalifikacjami.

Warto przypomnieć, że Do Oberstdorfu pojechało czterech polskich skoczków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł.

Program zawodów PŚ w lotach narciarskich w Oberstdorfie:

23 lutego, piątek

13.00 - oficjalny trening

15.45 - konkurs duetów

24 lutego, sobota

14.30 - kwalifikacje

16.00 - konkurs indywidualny

25 lutego, niedziela

14.30 - kwalifikacje

16.00 - konkurs indywidualny