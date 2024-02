Michał Probierz: Nie zrezygnuję z Zielińskiego!

Trener Biało-Czerwonych Michał Probierz ciągle w akcji. We Włoszech przez cztery dni obejrzał pięć meczów. Później wybrał się do Anglii, aby osobiście spotkać się z Jakubem Moderem. Najbliższy weekend spędzi na śledzeniu meczów polskiej ligi: Piast Gliwice – Cracovia i Lech Poznań – Śląsk Wrocław. W następnym tygodniu zawita na spotkania w Turcji: Basaksehir – Samsunspor i Antalaspor – Gaziantep. Pod lupą znajdą się Krzysztof Piątek (autor 12 goli w Super Lig), Adam Buska (również 12 goli w lidze tureckiej), a także Jakub Kałuziński (już 19 meczów młodego polskiego pomocnika w debiutanckim sezonie w Turcji). Piątek strzela gole dla stambulskiego Basaksehir, a Buksa i Kałuziński występują w Antalyi.

Kibice dyskutują o formie zawodników, a szczególnie interesuje ich Piotr Zieliński, który w Napoli został odsunięty od występów w Champions League. Jednak już po tym zdarzeniu "Zielu" zagrał w Serie A – w spotkaniu z Milanem. Tego wieczoru na San Siro gościł Probierz. I selekcjoner mówi jasno: "Nie zrezygnuję z Piotra Zielińskiego! W naszej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na rezygnację z tej klasy piłkarza, nawet jeśli będzie miał problem z występami w klubie".

Ciekawe, jak 29-letniego pomocnika potraktuje nowy trener Napoli – już czwarty w ciągu ostatnich 9 miesięcy! To niewątpliwie historia upadku sportowego klubu po zdobyciu upragnionego "scudetto", czyli mistrzostwa Włoch – dopiero trzeciego od początku istnienia Napoli.

29 maja 2023 roku z klubem rozstał się dotychczasowy trener Luciano Spaletti. 15 czerwca 2023 roku ogłoszony został Rudi Garcia. 14 listopada 2023 w jego miejsce przyszedł Walter Mazzerri. Garcia miał średnią punktów 1,75. Mazzarri dużo gorszą, bo 1,24. Właściciel Napoli, Aurelio De Laurentiis uznał, że będzie ratował sezon trzecim szkoleniowcem – Francesco Calzoną, który objął stanowisko 19 lutego 2024.

Dla 55-letniego Włocha to pierwsza samodzielna praca w klubie! Jednak nie jest zupełnie nieznany, bo jako selekcjoner wprowadził Słowację do finałów Euro. Gdy obejmował posadę tymczasowego trenera Napoli, De Laurentiis przywitał go na platformie X następująco: "Współpracował z Sarrim i Spallettim". I to chyba najprostszy klucz, jeśli chodzi o Calzonę. Współpracował z Sarrim i Spallettim w Napoli, a więc świetnie zna zespół. Ba, naszego Piotra zna jeszcze z Empoli, bo także w tym klubie towarzyszył Maurizio Sarriemu.

Już z Barceloną – w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Champions League – Calzona zastosował wariant taktyczny 1-4-3-3, a więc ten z czasów Spallettiego. Może to jest szansa dla Zielińskiego na minuty w Serie A? Napoli w środku pola zagrało trójką Anguissa-Lobotka-Cajuste. Ten ostatni wypadł najsłabiej. W jego miejsce w lidze może wskoczyć właśnie Polak! Napoli walczy o co najmniej piąte miejsce w Serie A, które zagwarantuje start w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Na razie klub spod Wezywiusza jest na dziewiątym miejscu. Nawet gdyby "Zielu" miał już nie zagrać dla Napoli, to i tak Probierz jest przekonany, co do jego wartości.