Błaszczykowski opowiedział o relacji z Lewandowskim. "Nasze ego nie pozwoliło..."

Jakub Błaszczykowski opowiedział w "Gościu Wydarzeń" o swojej relacji z Robertem Lewandowskim. Legenda reprezentacji Polski zdradziła jak obaj zawodnicy podchodzili do pewnych spraw w czasie wspólnej gry w kadrze.

Jakub Błaszczykowski był obecny w "Gościu Wydarzeń" prowadzonym przez Bogdana Rymanowskiego. Gospodarz programu zapytał byłego piłkarza o obecne relacje z kapitanem kadry - Robertem Lewandowskim, z którym w przeszłości miał raczej chłodne kontakty.



- Nasze relacje od pewnego czasu się nie zmieniły. Jeśli miałbym ocenić, to w pewnym momencie swoich karier nasze ego nie pozwoliło nam na dojście do pewnych wniosków, do których doszliśmy teraz. Każdy z nas na tę sytuację patrzy teraz inaczej - powiedział Błaszczykowski.

ZOBACZ TAKŻE: Do trzech razy sztuka? Zmiana, która nie tylko Zielińskiemu może wyjść na lepsze



Pomocnik reprezentacji Polski w 2014 roku stracił opaskę kapitańską właśnie na rzecz Lewandowskiego. Od tego czasu relacje między piłkarzami pogorszyły się, choć obaj wystąpili wspólnie podczas postrzeganego jako duży sukces EURO 2016, gdy kadra doszła do ćwierćfinału.



Błaszczykowski podzielił się również swoimi spostrzeżeniami na temat sportowej kariery i charakteru sportowca. Ciągła rywalizacja na boisku wymaga ogromnej pewności siebie, co przekłada się również na prywatne relacje.



- Trzeba być trochę egoistą, ale musi to być wyważone - dodał Błaszczykowski.



W lipcu 2023 roku Błaszczykowski oficjalnie zakończył karierę piłkarską. Wcześniej wystąpił w meczu reprezentacji Polski z Niemcami, gdzie pojawił się w pierwszym składzie i rozegrał symboliczne 16 minut - zgodnie z numerem, z którym występował na koszulce.

Cała rozmowa Jakuba Błaszczykowskiego z Bogdanem Rymanowskim w "Gościu Wydarzeń" w materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, Polsat Sport