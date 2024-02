Sił starczyło tylko na połowę. Porażka polskiego klubu w Lidze Mistrzów

Kielczanie, mimo gigantycznych problemów kadrowych (do czwartkowego starcia podchodzili bez czołowych obrońców i żadnego obrotowego), rozpoczęli czwartkowe spotkanie znakomicie i - głównie za sprawą kapitalnej gry Szymona Sićko (rzucił pierwsze trzy z czterech bramek dla polskiej ekipy, a w całym meczu trafiał siedmiokrotnie) - błyskawicznie wyszli na trzybramkowe prowadzenie (3:0, potem 4:1). Niestety, były to tylko miłe złego początki, gdyż Francuzi równie szybko się przebudzili i odskoczyli Industrii na cztery gole (12:8, potem 14:10 i 15:11). Ostatnie minuty pierwszej połowy należały jednak do podopiecznych trenera Tałanta Dujszebajewa, którzy zbliżyli się do gospodarzy na jedno trafienie, kończąc tę część spotkania wynikiem 14:15 na korzyść PSG.

W drugiej połowie dwudziestokrotny mistrz Polski tylko dwa razy - przy stanie 18:19 i 20:21 na korzyść paryżan - zbliżył się do rywali na jedną bramkę. Od tej chwili gospodarze zaczęli prawdziwy koncert gry, a klasą sam dla siebie był bramkarz Andreas Palicka, który w całym spotkaniu zatrzymał aż 19 rzutów, broniąc ze znakomitą skutecznością ponad 42 proc., a ponadto... sam trafił do siatki kielczan rzutem przez całe boisko! Poza szwedzkim golkiperem na wyróżnienie zasłużyli również Kent Tonnesen, Kamil Syprzak i Elohim Prandi, którzy zdobyli po 6 goli. Ostatecznie PSG wygrało u siebie z Industrią Kielce 35:26, znacznie zmniejszając szanse podopiecznych Dujszebajewa na bezpośredni awans do najlepszej ósemki Ligi Mistrzów.

Liga Mistrzów - 12. kolejka

Paris Saint-Germain - Industria Kielce 35:26 (15:14)

PSG: Andreas Palicka 1 – Kent Tonnesen 6, Kamil Syprzak 6, Elohim Prandi 6, Nikola Karabatic 4, Luc Steins 4, Mathieu Grebille 3, Ferran Sole 3, Jacob Holm 2, Ruben Marchan, Sadou Ntanzi, Adama Keita, Luka Karabatic, Wallem-Konrad Pelleka, Leo Plantin;

Industria: Andreas Wolff, Sandro Mestric – Szymon Sićko 7, Dylan Nahi 5, Haukur Thrastarson 3, Alex Dujshebaev 2, Igor Karacic 2, Arkadiusz Moryto 2, Szymon Wiaderny 2, Daniel Dujshebaev 2, Cezary Surgiel 1, Michał Olejniczak, Paweł Paczkowski.

Karne minuty: Paris Saint-Germain – 6; Industria – 10.

Sędziowali: Ivan Pavicević i Milos Raznatović (Czarnogóra).