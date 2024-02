Szokujące sceny! Kobieta próbowała rzucić się na trumnę z ciałem rekordzisty świata!

Do szokujących scen doszło w czwartek (22 lutego) podczas przygotowań do pogrzebu Kelvina Kiptuma, rekordzisty świata w maratonie. Samochód, przewożący ciało lekkoatlety, został zatrzymany przez kobietę, która próbowała rzucić się na trumnę!

24-letni Kenijczyk zginął tragicznie 11 lutego w wypadku samochodowym. Pogrzeb Kiptuma zaplanowano na piątek (23 lutego), a ceremonia odbędzie się w rodzinnej wiosce sportowca, Chepsamo. W trakcie przygotowań do pochówku doszło jednak do szokujących scen. Gdy auto z ciałem lekkoatlety jechało z Eldoret do Chepsamo, samochód zatrzymała 22-letnia kobieta, która próbowała niemalże rzucić się na trumnę z ciałem Kiptuma, by... pobrać próbki do badań DNA! Edna Awuor Otieno twierdzi bowiem, że utytułowany maratończyk był biologicznym ojcem jej dziecka!

ZOBACZ TAKŻE: Kenia opłakuje śmierć Kiptuma. "Straciliśmy wyjątkowy klejnot"

- Zmarły dobrze znał mnie i moją córkę. Opiekował się nami jak członkami rodziny aż do śmierci w wypadku samochodowym, do którego doszło niespełna dwa tygodnie temu - zarzekała się Otieno w rozmowie z kenijską telewizją NTV Kenya.

22-letnia kobieta wystosowała nawet kilka dni temu oficjalne pismo do sądu o wstrzymanie pochówku i pozostawienie ciała Kelvina Kiptuma w szpitalu w Eldoret do czasu przeprowadzenia badań DNA, które miałyby potwierdzić jej wersję.

W czwartek (22 lutego) kenijski Sąd Najwyższy ogłosił, że żądania Edny Awuor Otieno zostały odrzucone, a pogrzeb odbędzie się zgodnie z planem w najbliższy piątek (23 lutego). Pochówek odbędzie się bez 22-letniej kobiety, która otrzymała sądowy zakaz pojawienia się na ceremonii.