Piątkowych rywali w tabeli rozgrywek dzielą zaledwie trzy punkty. Wisła ma ich na koncie 34, a Tychy - 37, co dodatkowo podgrzewa atmosferę przed spotkaniem. "Biała Gwiazda" w pierwszym meczu po zimowej przerwie odniosła zwycięstwo nad Stalą Rzeszów.

Mecz lepiej rozpoczęli rzeszowianie, którzy za sprawą Adriana Bukowskiego wyszli na prowadzenie w 28. minucie spotkania. Wisła na premierowego gola w rundzie wiosennej czekała do 43. minuty. Jego strzelcem był Marc Carbo. W drugiej części spotkania Stal mogła wyjść na prowadzenie, bo sędziowie podyktowali rzut karny, jednak nie wykorzystał go Krzysztof Danielewicz. Rozstrzygnięcie rywalizacji nastąpiło dopiero w doliczonym czasie gry. Krakowski zespół po bramce Eneko Satrusteguiego wyszedł na prowadzenie 2:1 i utrzymał je do końca meczu.

GKS Tychy w 2024 rozegrał już dwa spotkania. W pierwszym podjął Odrę Opole w ramach odrabiania zaległości z 17. kolejki Fortuna 1 Ligi - i było to dobre otwarcie, bo zwycięskie dla tyszan 2:0. W poprzedniej kolejce ich humory nie były już tak dobre, bo okazali się gorsi od Górnika Łęczna. Bramkarza GKS-u pokonali Kacper Łukasiak oraz Ilkay Durmus.

W rundzie zimowej w starciu GKS-u Tychy z Wisłą Kraków lepszy okazał się zespół ze Śląska, który wygrał 1:0 po golu Marcela Blachewicza.

Gdzie obejrzeć mecz Wisła Kraków - GKS Tychy? O której godzinie mecz Wisła - GKS?

Transmisja meczu Wisła Kraków - GKS Tychy w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20.