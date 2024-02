Leon zaskoczył zdecydowaną deklaracją. Chodzi o grę w PlusLidze

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Wilfredo Leon? To pytanie od tygodni zadają sobie siatkarscy kibice. 30-latek poinformował bowiem, że po zakończeniu bieżących rozgrywek opuści Perugię, jednocześnie dodając, że wciąż nie podpisał umowy z nowym klubem. W mediach trwają spekulacje, dokąd ostatecznie trafi Leon, a jednym z potencjalnych kierunków ma być PlusLiga. Teraz sam zainteresowany zabrał głos.

Wilfredo Leon to jeden z najlepszych siatkarzy świata. W latach 2007-2012 reprezentował Kubę, z której pochodzi. Następnie otrzymał jednak polski paszport i od 2019 roku broni biało-czerwonych barw. Co jednak ciekawe, nigdy nie występował w polskiej lidze. Ma w CV kluby z Kuby, Rosji, Kataru i Włoch.

Od 2018 roku Leon jest zawodnikiem Perugii, jednej z najsilniejszych ekip w Italii i Europie. Kilka tygodni temu reprezentant Polski poinformował jednak, że wraz z końcem sezonu odejdzie z klubu i poszuka nowych wyzwań. To uruchomiło lawinę spekulacji i domysłów.

Wielu kibiców i dziennikarzy łączyło Leona z przenosinami do PlusLigi. Teraz sam zainteresowany postanowił odnieść się do sprawy. W wywiadzie udzielonym "Przeglądowi Sportowemu Onet" mówił tak:

- Myślę, że szansa na to, abym w kolejnym sezonie zagrał w PlusLidze, jest większa niż kiedykolwiek. Na razie są prowadzone rozmowy i zobaczymy, co będzie dalej - powiedział.

Dodał też, że podczas wyboru nowego klubu istotne są trzy warunki.

- Najważniejsze to komfort dla rodziny, po drugie musi to być zespół, który będzie walczył o złoto na każdej imprezie. Po trzecie, musi to być drużyna, w której będę grał - wyjaśnił.