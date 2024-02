Jest legendą siatkówki. Zdecydował, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie

Jak pisze Voloch, negocjacje pomiędzy Bruno a klubem z Campinas się zakończyły, a kontrakt zostanie wkrótce podpisany. Do dopracowania pozostało kilka jego szczegółów.

Mistrz świata z 2010 roku, mistrz olimpijski z roku 2016 i czterokrotny zwycięzca Ligi Światowej przed tygodniem poinformował, że po sezonie 2023/2024 odejdzie z Modeny, dla której gra od 2021 roku, i przeniesie się do ligi brazylijskiej.

- Przeżyłem niesamowite lata we Włoszech, szczególnie w Modenie, przez cały ten czas spotykałem się z wyrazami sympatii i jestem za to wszystko bardzo wdzięczny. Ale teraz czas na powrót do domu, by być bliżej rodziny. Wiele rzeczy wymaga jeszcze dopracowania, ale po sezonie wrócę do Brazylii. To była wspaniała podróż po Europie, podczas której nawiązałem wspaniałe przyjaźnie, pokonałem wspaniałych przeciwników, wywalczyłem wszystkie możliwe tytuły i wiele się nauczyłem. Teraz skupiam się na jak najlepszym zakończeniu sezonu w Modenie. A dopiero wówczas przygotuję się na zmianę - powiedział siatkarz, cytowany przez Globo.

Od 2014 roku 37-letni obecnie rozgrywający naprzemiennie grał w we Włoszech i w Brazylii. Zawodnikiem Modeny był w latach 2014-2016, 2017-2018 i od 2021 roku. W Serie A występował też w barwach Cucine Lube Civitanova (2018-2020). Zdobył dwa tytuły mistrza Italii (2016, 2019), w 2019 roku wygrał z Civitanovą Ligę Mistrzów.

Z kolei w lidze brazylijskiej grał dla RJX Rio de Janeiro (2012-2014), SESI Sao Paulo (2016-2017) i dla Funvic/Taubate (2020-2021).

Volei Renata/Campinas, klub z milionowego miasta w stanie Sao Paulo, poprzedni sezon ligowy zakończył na szóstym miejscu. Obecnie zajmuje w SuperLidze dziewiąte miejsce na dwanaście drużyn.

