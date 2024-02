Rusza kolejna edycja Wrocław Winter Cup!

Już w dniach 24-25 lutego 2024 roku, Wrocław zamieni się w zimową stolicę piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Around the Sport wspólnie ze Stowarzyszeniem Wokół Sportu, a także przy wsparciu WKS Śląsk Wrocław i AP Śląsk Wrocław, z dumą ogłasza czwartą edycję Wrocław Winter Cup – największego zimowego turnieju piłkarskiego w Europie dla młodych adeptów futbolu.

Wrocław Winter Cup to nie tylko rywalizacja sportowa, ale także okazja do zdobywania międzynarodowego doświadczenia oraz poznawania nowych kultur. W poprzedniej edycji, turniej zgromadził 200 zespołów z 11 krajów, a w nadchodzącej edycji liczba ta wzrośnie do 240 drużyn w 9 kategoriach wiekowych: U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14 i U15.

Podczas tegorocznej edycji Wrocław Winter Cup będzie gościć 237 drużyn z 8 krajów. Drużyny będą rywalizować na 8 obiektach sportowych we Wrocławiu w 9 kategoriach wiekowych: U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14 i U15. Tegoroczna edycja będzie rekordowa pod względem liczby drużyn oraz zawodników. Udział weźmie blisko 3500 młodych sportowców. Wrocław na weekend 24-25.02.2024 stanie się Europejską Stolicą Piłkarską!



Zmagania odbędą się na czterech lub pięciu obiektach sportowych, w tym na nowoczesnym kompleksie na Kłokoczycach, arenie Olimpijski FC, boiskach Akademii Wychowania Fizycznego, stadionie „Oławka” oraz innych obiektach Młodzieżowego Centrum Sportu. Dzieci w młodszych kategoriach wiekowych będą rywalizować pod balonem, natomiast starsze kategorie zmierzą się na zewnętrznych boiskach ze sztuczną murawą.

