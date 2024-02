Moya Radomka Radom zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli i do szóstego UNI Opole traci zaledwie jedno "oczko". Radomianki przechodzą trudny okres. W lutym przegrały wszystkie trzy rozegrane spotkania w polskiej lidze. Najpierw zostały pokonane przez wspomniane opolanki 1:3, następnie przez ŁKS Commercecon Łódź 0:3 i w ostatniej kolejce przez Grot Budowlani Łódź 2:3.

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała to aktualny wicelider tabeli. Do pierwszego Chemika Police traci sześć punktów. Zawodniczki ze Śląska mają już na swoim koncie siedem wygranych meczów z rzędu w TAURON Lidze i do tego jeszcze dwa w Pucharze Polski. W ostatniej kolejce BKS BOSTIK ZGO na wyjeździe pokonał PGE Rysice Rzeszów 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Moya Radomka Radom - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o

godzinie 17:30.