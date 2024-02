Przed nami kolejny mecz w ramach 21. kolejki Fortuna 1. Ligi. Wisła Płock podejmie na własnym stadionie GKS Katowice. Oba zespoły zajmują miejsca w środku tabeli. Zwycięstwo któregoś z zespołów może przybliżyć go do walki o baraże do Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo z meczu Wisła Płock - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.