Piłkarz z polskimi korzeniami skazany przez sąd w Belgii! Omal nie zabił człowieka

W poważne problemy prawne wpakował się Ilias Chair. Piłkarz Queens Park Rangers został skazany przez belgijski sąd na karę roku więzienia w zawieszeniu. Sprawa dotyczy brutalnego pobicia mężczyzny, do którego doszło latem 2020 roku we Francji.

Chair jest synem Marokańczyka i Polki. Do bójki doszło przy wejściu do autobusu. 26-latek wraz ze swoim bratem i grupą przyjaciół pokłócił się z poszkodowanym, a także kilkoma innymi osobami. Wywiązała się awantura. W jej trakcie Chair prawdopodobnie chwycił kamień, którym uderzył Nielsa T. Mężczyzna padł na ziemię nieprzytomny. Następnie został przetransportowany do szpitala w Reims.

Poszkodowany ledwo uszedł z życiem. Jak donoszą angielskie media, cios był niemalże śmiertelny (pęknięcie w czaszce miało ok. dwa centymetry) i mężczyzna do dziś odczuwa jego skutki. Przez pewien czas nie mógł również wrócić do pracy.

Sąd w Antwerpii skazał Chaira na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ponadto reprezentant Maroka będzie musiał 13 400 funtów na rzecz poszkodowanego. Warto wspomnieć, że w procesie wyrok usłyszał także brat piłkarza, Jabeur. Jego sąd skazał na pół roku więzienia w zawieszeniu oraz 700 funtów grzywny.

Wszystko jednak wskazuje na to, że Chair w najbliższym czasie nie trafi za kratki. Prawnicy piłkarza zapowiadają odwołanie od wyroku. QPR wydało komunikat w sprawie. Klub poinformował, że nie zamierza komentować wyroku, dopóki sprawa nie zostanie zamknięta.

Ośmiokrotny reprezentant Maroka jest ważnym punktem Queens Park Rangers. Do klubu trafił w 2017 roku. Od tamtej pory rozegrał łącznie 223 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył 32 bramki i zanotował 32 asysty. W trwającym sezonie jest podstawowym piłkarzem QPR. Ekipa z Loftus Road na razie jednak rozczarowuje. Aktualnie plasuje się na 22. miejscu w tabeli Championship. To trzecia lokata od końca, a zatem Rangers poważnie grozi spadek do League One, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy.