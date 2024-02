Były mistrz KSW po raz pierwszy w karierze spróbuje się w boksie i to do razu z takim przeciwnikiem. "Góral" to były mistrz świata, który jak mało kto zna się na szermierce na pięści. Choć po raz ostatni bił się sześć lat temu, to nadal dla wielu jest faworytem tego starcia. A przypomnijmy, że zostało ono zakontraktowane na sześć rund po trzy minuty.

Czy nieprzewidywalny Khalidov będzie w stanie znaleźć receptę na Adamka?

KSW Epic to nowy format gal polskiej organizacji. Podczas wydarzenia będą odbywały się pojedynki w różnych formułach walki. I tak Piotr Kacprzak i Adam Brysz zmierzą się w MMA w kimonach (pierwszy jako przedstawiciel brazylijskiego jiu-jitsu, drugi judo), Michał Królik i Vaclav Sivak zawalczą w muay thai w małych rękawicach, natomiast Phil De Fries i Josh Barnett stoczą bój na zasadach grapplingowych.

Na gali KSW Epic: Khalidov - Adamek odbędzie się też turniej wagi półciężkiej, w którym wezmą udział Damian Piwowarczyk, Kleber Silva, Rafał Haratyk oraz Marcin Wójcik. Zwycięzcy półfinałów zmierzą się w finale, a najlepszy wojownik zostanie mistrzem dywizji do 93 kilogramów.

W rozpisce znalazło się dziewięć walk.

KSW Epic: Khalidov - Adamek. Relacja live i wyniki na żywo

99 kg/218 lb: Mamed Khalidov - Tomasz Adamek [Boks]

93 kg/205 lb: TBD - TBD [Finał turnieju wagi półciężkiej]

Open: Phil De Fries - Josh Barnett [Submission Fighting]

65,8 kg/145 lb: Michał Królik - Václav Sivak [Muay Thai w rękawicach do MMA]

120,2 kg/265 lb: Darko Stosić (19-6, 13 KO, 1 Sub) - Matheus Scheffel (17-10 1NC, 12 KO) [Zasady PRIDE]

93 kg/205 lb: Rafał Haratyk (17-5-2, 5 KO, 5 Sub) - Marcin Wójcik (19-8, 11 KO, 6 Sub) [Drugi półfinał turnieju wagi półciężkiej]

93 kg/205 lb: Kleber Silva (22-12 1NC, 15 KO, 3 Sub) - Damian Piwowarczyk (7-2, 3 KO, 3 Sub) [Pierwszy półfinał turnieju wagi półciężkiej]

93 kg/205 lb: Ivan Erslan (13-3 1NC, 9 KO, 1 Sub) - Bohdan Gnidko (10-1, 6 KO, 4 Sub) [MMA]

80 kg/176 lb: Konrad Rusiński (6-1, 1 KO, 4 Sub) - Muslim Tulshaev (10-3, 2 KO, 5 Sub) [MMA, dozwolone soccer kicki, stompy, uderzenia kolanami w głowę znajdującego się w parterze rywala oraz ciosy łokciami]

70,3 kg/155 lb: Piotr Kacprzak - Adam Brysz [MMA w gi, BJJ vs Judo]

Polsat Sport