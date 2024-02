FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli. Musi gonić dwie najlepsze drużyny - Real Madryt i Gironę. "Królewscy" idą w tym sezonie jak burza i mają już 62 punkty - o osiem więcej od Katalończyków.

Barcelona jest jednak ostatnio w niezłej formie. Nie przegrała od 27 stycznia, a co równie ważne - do regularnego strzelania powrócił Robert Lewandowski. Polski snajper zdobył bramki w czterech poprzednich spotkaniach.

Getafe to natomiast zespół ze środka stawki. Wydaje się, że nie jest zagrożony spadkiem, ale niewiele wskazuje też na to, aby na poważnie włączył się do rywalizacji o europejskie puchary.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Getafe na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:15.