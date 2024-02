Nie żyje były kierowca Formuły 1. Zakrztusił się kawałkiem mięsa

Według informacji podanych przez "The Sun" Fittipaldi - brat byłego mistrza świata Emersona - zakrztusił się kawałkiem mięsa podczas obiadu. Bliscy nie byli w stanie udrożnić jego dróg oddechowych, co doprowadziło do zatrzymania akcji serca. Były kierowca F1 został przewieziony do szpitala i przebywał tam blisko dwa miesiące. Jego stan był bardzo zły.

W piątek Wilson Fittipaldi zmarł. Wiceprezeska FIA ds. sportów motorowych na Amerykę Południową, Fabiana Ecclestone, wydała oświadczenie.

"Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci Wilsona Fittipaldiego Jr. Jego odejście pozostawia nieodwracalną pustkę na scenie motoryzacyjnej i w życiu tych, którzy mieli zaszczyt go znać. Jego poświęcenie i wysiłki miały fundamentalne znaczenie dla konsolidacji kraju jako ważnego gracza na międzynarodowej scenie wyścigowej. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i wielbicielom Wilsona Fittipaldiego Jr. Niech znajdą pocieszenie we wspomnieniach o jego błyskotliwej karierze i spuściźnie, jaką pozostawił dla sportu, który tak bardzo kochał. Niech spoczywa w pokoju" - napisała Ecclestone.

Fittipaldi w 2020 roku po nieszczęśliwym upadku we własnym domu doznał wylewu krwi do mózgu. Został zoperowany i wyzdrowiał. Mimo wieku był aktywny w świecie sportów motorowych, a także w mediach społecznościowych. W trakcie swojej kariery trwającej w latach 1972-1975 wystartował w 35 wyścigach. Wraz z bratem Emersonem założył w 1974 pierwszy i jedyny brazylijski zespół F1 - Fittipaldi-Copersucar.