Fornal całkowicie zaskoczył znanego youtubera. "Przecież to rozwali internet!"

Tomasz Fornal był gościem ostatniego odcinka "Podcastu Natarczywych", prowadzonego przez jednego z ulubionych youtuberów siatkarza z jego szkolnych lat, Patryka "Roja" Rojewskiego. Siatkarz mocno zaskoczył gospodarza programu, pokazując mu wspólne zdjęcia z jednego ze zlotu fanów "Roja" oraz innej gwiazdy Youtube'a, "Rocka". - Ale jaja! Przecież to rozwali internet - skomentował niespodziankę przygotowaną przez mistrza Europy Rojewski.

"Rojo" oraz drugi z prowadzących, Kasper "klepsydra" Gutkowski, postaci bardziej znane wśród miłośników gier komputerowych, niż siatkówki, zaprosili Fornala do podcastu po obejrzeniu wywiadu, którego gracz Jastrzębskiego Węgla udzielił serwisowi respawn.pl w czasie finału esportowego turnieju Intel Extreme Masters Katowice 2024.

- Od małego gram w gry komputerowe. Kiedy nie byłem jeszcze profesjonalnym sportowcem, oglądałem bardzo dużo "Rocka" i "Roja". Może nie siedzę stricte w gamingu i w profesjonalnym esporcie, ale gram i interesuję się nim od bardzo, bardzo dawna - powiedział wówczas siatkarz.

Zaproszenie do "Podcastu Natarczywych" przyjął bez wahania. W rozmowie z gospodarzami opowiadał o swoich siatkarskich początkach, o sportowej tradycji w swojej rodzinie, nauce w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale czy o tym, co jego zdaniem jest najważniejszym czynnikiem prowadzącym do sukcesu w sporcie.

"Rojo" w jednym z pytań poprosił gracza Jastrzębskiego Węgla o wskazanie najmniej przyjemnego dla niego momentu związanego z siatkówką. Fornal wskazał na ubiegłoroczny finał Ligi Mistrzów w Turynie, w którym jego zespół przegrał z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 2:3.

- Wydaje mi się, że jeśli chodzi o moją historię z tym sportem, to był najboleśniejszy moment - powiedział. - Potem chyba przez trzy dni siedziałem w domu i nie za bardzo chciało mi się z kimkolwiek rozmawiać - zdradził.

Z kolei "klepsydra" zapytał mistrza Europy i triumfatora Ligi Narodów z 2023 roku o najbardziej niedocenianego jego zdaniem zawodnika PlusLigi.

- Jak patrzę na swoją drużynę, wydaje mi się, że wszyscy znają swoją wartość i są też doceniani - stwierdził Fornal. Następnie wspomniał o rozgrywającym Trefla Gdańsk Kamilu Droszyńskim, swoim koledze z czasów gry w juniorskich reprezentacjach Polski.

- Wszedł w buty Lukasa Kampy, legendy niemieckiej siatkówki i gra bardzo dobry sezon. Prowadzi drużynę od początku sezonu - teraz akurat nie gra, bo skręcił kostkę - i bardzo dobrze mu to idzie. Ale jego też raczej doceniają. Polski kibic jest wymagający, ale potrafi docenić - zaznaczył.

Utytułowany reprezentant Polski opowiadał o swojej niedawnej wizycie na najważniejszej odbywającej się w Polsce imprezie esportowej - wspomnianym turnieju gry Counter Strike 2 Intel Extreme Masters w Katowicach. Finały IEM-u są rozgrywane w legendarnej zarówno dla siatkówki, jak i dla sportów elektronicznych hali "Spodek".

- Zaj...e emocje - podkreślił Fornal. - Byłem w szoku jak to jest zorganizowane, z jakim rozmachem, jak polscy kibice przeżywają mecze.

- Strasznie mi się to spodobało. Naprawdę fajny event, mam nadzieję, że będę mógł się tam pojawiać co roku, zaznać tych emocji - powiedział. - Liczę na to, że kiedyś będę miał okazję zobaczyć polską drużynę w finale. Sądzę, że wtedy "Spodek" odlatuje.

Jako swój ulubiony obecnie zespół Counter Strike'a siatkarz wskazał formację ENCE, w której występuje czterech polskich graczy, m.in. Paweł "dycha" Dycha. Fornal zdradził, że esportowiec był ostatnio na meczu Jastrzębskiego Węgla. - Porozmawialiśmy chwilę na IEM-ie, umówiliśmy się na 1 na 1 na AWP-y (broń snajperską - przyp. red.), więc mam nadzieję, że ciężko trenuję. Pokażę mu kilka sztuczek - żartował.

Na koniec "Rojo" życzył swojemu gościowi szczęścia na igrzyskach w Paryżu i poprosił, by Biało-Czerwoni zdobyli tam złoty medal olimpijski. Fornal podziękował, a na koniec przygotował jeszcze niespodziankę dla gospodarza podcastu.

- Wyślę ci dwa zdjęcia - powiedział. Gdy tylko "Rojo" i "klepsydra" je zobaczyli, głośno się roześmiali. - Zostawiłem taki smaczek na koniec, możesz wkleić i pokazać - dodał siatkarz z szerokim uśmiechem.

Na fotografiach z prywatnego archiwum zawodnika Jastrzębskiego Węgla widać kilkunastoletniego Fornala właśnie z "Rojem" oraz z innym znanym youtuberem, Remigiuszem "Rockiem" Maciaszkiem. W swoich szkolnych latach późniejszy mistrz Polski i Europy w siatkówce był fanem ich twórczości i jak widać miał też okazję, by zrobić sobie wspólne zdjęcia ze swoimi ulubieńcami.

- Ale jaja! Przecież to rozwali internet - skomentował "Rojo", który od razu zorientował się, że fotki pochodzą ze zjazdu fanów jego i "Rocka" w Katowicach. - Nie mogliśmy lepiej skończyć tego podcastu - podsumował.

Zdjęcia przesłane przez Fornala youtuber zamieścił na swoim Instagramie.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport