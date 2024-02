Tomasz Fornal szczerze o swoim związku. "Chcieliśmy jak najdłużej utrzymać to w tajemnicy"

Fornal pojawił się w najnowszym odcinku "Podcastu Natarczywych". W rozmowie z dwoma youtuberami - Patrykiem "Rojsonem" Rojewskim i Kacprem "Klepsydrą" Gutkowskim, polski siatkarz wypowiedział się między innymi na temat swojego związku. Reprezentant Polski został zapytany o hejt, z którym musi mierzyć się w mediach społecznościowych.

- Chcieliśmy jak najdłużej utrzymać to w tajemnicy, żeby uniknąć domysłów, hejtowania i komentarzy. Ja nie odczułem, żeby ktoś miał o to do mnie problem. Może dwa czy trzy razy natknąłem się na to, że ktoś mi napisał głupi komentarz. Ja rozumiem, że ktoś, kto pisze coś takiego, musi być dziwny, albo niespełna rozumu - powiedział siatkarz.

Fornal stwierdził, że on i jego partnerka dobrze radzą sobie z różnymi komentarzami, które pojawiają się w mediach społecznościowych.

- Mówię Sylwii, żeby podchodziła do tego na luzie. Wiem, że to nie jest łatwe i kobieta zawsze będzie myślała inaczej i pewnie bardziej się tym przejmowała, ale bardzo dobrze sobie z tym radzimy - stwierdził.

Warto przypomnieć, że partnerka siatkarza również może pochwalić się sporymi zasięgami w internecie. Jej konto na platformie YouTube ma ponad 250 tysięcy subskrybentów. Natomiast jej poczynania na Instagramie śledzi prawie 600 tysięcy osób.