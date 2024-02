Europejskie puchary w siatkówce. Kiedy grają polskie kluby? Gdzie oglądać transmisje?

Jastrzębski Węgiel i ŁKS Commercecon Łódź walczą o awans do półfinału CEV Champions League. Asseco Resovia i Grot Budowlani Łódź rywalizują w Pucharze CEV. Projekt Warszawa rozegra rewanżowy mecz finału Pucharu Challenge. Transmisje spotkań na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Kiedy mecze? O której godzinie? Gdzie oglądać? Sprawdź plan transmisji meczów polskich klubów w europejskich pucharach.

W Lidze Mistrzów z polskich klubów na placu boju pozostał jedynie Jastrzębski Węgiel. Podopieczni trenera Marcelo Mendeza w ćwierćfinale rywalizują z zespołem Gas Sales Daiko Piacenza. W pierwszym meczu rozegranym we Włoszech mistrzowie Polski przegrali 2:3 (11:15 w tie-breaku). Taki wynik oznacza, że jastrzębianie by awansować muszą u siebie wygrać 3:0 lub 3:1; w przypadku zwycięstwa 3:2 półfinalistę wyłoni złoty set. Każdy inny wynik promuje ekipę z Italii. Lepszy z tej pary zagra w półfinale ze zwycięzcą rywalizacji Ziraat Bank Ankara – Guaguas Las Palmas.

W bardzo trudnej sytuacji są dwa kluby z Łodzi. ŁKS Commercecon przegrał u siebie z włoską drużyną Allianz Vero Volley Mediolan 1:3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń. Siatkarki Grot Budowlanych Łódź uległy we własnej hali 1:3 szwajcarskiemu Viteos Neuchatel w półfinale Pucharu CEV. By marzyć o awansie polskie ekipy muszą wygrać wyjazdowe starcia za trzy punkty i pokonać rywalki jeszcze w złotym secie.

Zaliczkę przed rewanżem w Turcji wypracowała sobie Asseco Resovia, która rywalizuje z Fenerbahce Stambuł w półfinale Pucharu CEV. Siatkarze z Rzeszowa wygrali we własnej hali 3:1 i do awansu wystarczą im dwa wygrane sety na wyjeździe. W podobnej sytuacji są siatkarze Projektu Warszawa. Drużyna ze stolicy pokonała na Torwarze ekipę Mint Vero Volley Monza 3:1 i jest o krok od triumfu w Pucharze Challenge. Zadecyduje o tym drugi mecz finału, który zostanie rozegrany 27 lutego we Włoszech.

Transmisje siatkarskiej Ligi Mistrzów

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów siatkarzy 2024:

2024-02-28: Ziraat Bank Ankara – Guaguas Las Palmas (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport Premium 3)

2024-02-28: Jastrzębski Węgiel – Gas Sales Daiko Piacenza (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-28: Cucine Lube Civitanova – Halkbank Ankara (środa, godzina 20.14; transmisja – Polsat Sport Extra)

2024-02-29: Itas Trentino – Berlin Recycling Volleys (czwartek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport Extra).

Ćwierćfinały Ligi Mistrzyń siatkarek 2024:

2024-02-28: Fenerbahce Opet Stambuł – Allianz MTV Stuttgart (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2024-02-28: Savino Del Bene Scandicci – Eczacibasi Dynavit Stambuł (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2024-02-29: A. Carraro Imoco Conegliano – VakifBank Stambuł (czwartek, godzina 18.15; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2024-02-29: Allianz Vero Volley Milano – ŁKS Commercecon Łódź (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport).



Polskie kluby w Pucharze CEV i Pucharze Challenge:

2024-02-27: Viteos Neuchatel UC – Grot Budowlani Łódź (wtorek, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport News) /Puchar CEV – półfinał

2024-02-27: Mint Vero Volley Monza – Projekt Warszawa (wtorek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Extra) /Puchar Challenge – finał

2024-02-29: Fenerbahce Stambuł – Asseco Resovia (czwartek, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport) /Puchar CEV – półfinał.