Znana jest już data pierwszego zgrupowania reprezentantów Polski! Siatkarze pojadą do Spały 29 kwietnia i tam pod okiem Nikoli Grbicia rozpoczną przygotowania do walki o olimpijskie złoto.

O tym, że siatkarze rozpoczną treningi w Spale już 29 kwietnia w rozmowie z Przeglądem Sportowym poinformował sam selekcjoner reprezentacji Polski - Nikola Grbić. Jak się okazuje, ten sezon kadrowy będzie podobny do innych.

Pod koniec kwietnia przygotowania rozpocznie tylko część kadrowiczów. Walka o medale PlusLigi ma zakończyć się w dniach 27-28 kwietnia, więc najbardziej eksploatowani zawodnicy - tak jak co roku - w pierwszych dniach dostaną trochę wolnego.

Z pewnością nie będą to jednak długie wakacje, bowiem pod koniec maja rozpoczynają się rozgrywki Ligi Narodów. To będzie świetna okazja do sprawdzenia ustawień i rotowania składem, ponieważ Biało-Czerwoni są gospodarzami turnieju finałowego, który w dniach 27-30.06 odbędzie się w Atlas Arenie.

W przerwie między zawodami siatkarze wrócą do Spały, by tam szlifować formę i eliminować ewentualne błędy przed najważniejszą imprezą czterolecia. Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się już 26 lipca. Celem Polaków jest złoto, o które walka rozegra się 10 sierpnia.

Zanim to jednak nastąpi, w dniach 12-14 lipca wystąpią w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Wydarzenie po raz siódmy zostanie rozegrane w Krakowie.