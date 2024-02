Nowy lider klasyfikacji najlepiej punktujących w Japonii. Kurek w ścisłej czołówce

Na dorobek mistrza świata i mistrza Europy złożyły się 22 punkty w ataku (61 procent skuteczności - 22/36), dwa bloki i jeden as serwisowy. Pierwszego, drugiego i czwartego seta zespół Kurka wygrał bardzo wyraźnie - odpowiednio do 19 i dwukrotnie do 15. Problemy miał tylko w trzeciej partii, w której gospodarze w końcówce wyszli na nieznaczne prowadzenie i utrzymali je do końca (25:22).

Dzień wcześniej Wolfdogs również pokonali ekipę z Asahikawy 3:1, a 35-letni polski atakujący zdobył 26 punktów.

Aktualni mistrzowie Japonii wygrali po raz 22. w trzydziestym ligowym meczu w sezonie. W tabeli zajmują trzecie miejsce. Do liderującej ekipy Panasonic Panthers tracą 16 punktów, do drugich Suntory Sunbirds - pięć.

W klasyfikacji najlepiej punktujących graczy V. League Kurek wciąż zajmuje czwarte miejsce (652 punkty). Nowym liderem jest Dmitrij Muserski z Suntory Sunbirds (704), który po niedzielnych spotkaniach wyprzedził Węgra Krisztiana Padara z Toray Arrows (701).

Padar długo prowadził w tym zestawieniu, natomiast w bezpośrednim starciu drużyn węgierskiego gracza i mistrza olimpijskiego z 2012 roku lepiej wypadli Sunbirds. W sobotę ekipa z Osaki wygrała 3:1, w niedzielę 3:0. Muserski zdobył w tych dwóch meczach 49 punktów (23 + 26), Padar 40 (19 + 21)

Na trzeciej pozycji wśród najskuteczniejszych graczy rozgrywek plasuje się Kanadyjczyk Sharone Vernon-Evans z Osaka Sakai Blazers (680 punktów).

W niedzielę zwycięstwo odniósł zespół JTEKT Stings, prowadzony przez polskiego trenera Michała Mieszko Gogola. "Żądła" pokonały Tokio Great Bears 3:0 i zrewanżowały się rywalom za przegraną 1:3 dzień wcześniej. Zespół Gogola w tabeli jest na ósmym miejscu (10 zwycięstw, 20 porażek), z bardzo bezpieczną przewagą nad strefą spadkową.

Wyniki niedzielnych meczów ligi japońskiej:

Voreas Hokkaido - Wolfdogs Nagoja 1:3 (19:25, 15:25, 25:22, 15:25)

Suntory Sunbirds - Toray Arrows 3:0 (25:19, 25:22, 25:14)

JT Thunders Hiroszima - VC Nagano Tridents 3:0 (25:21, 25:22, 25:23)

JTEKT Stings - Tokio Great Bears 3:0 (25:17, 25:18, 29:27)

Panasonic Panthers - Osaka Sakai Blazers 3:1 (22:25, 38:36, 25:15, 25:21) - mecz rozegrany w sobotę

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport