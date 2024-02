Duże wzmocnienie Wisły Kraków. Piłkarz z ciekawym CV zasilił zespół

30-latek podpisał z Wisłą umowę do końca sezonu. Omrani ma pomóc drużynie Alberta Rude w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy.

ZOBACZ TAKŻE: Chwile grozy podczas hitu ligi hiszpańskiej. Sędzia zalała się krwią

𝐁𝐢𝐥𝐥𝐞𝐥 𝐎𝐦𝐫𝐚𝐧𝐢, witamy w Wiśle Kraków! 🫡 Zawodnik występujący na pozycji napastnika związał się z krakowskim klubem umową obowiązującą do 4 czerwca 2024 roku.



Powodzenia, Billel! 👊🏼



✍️🏼 https://t.co/ETJYs5ARH1 pic.twitter.com/vNADi6jd2q — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) February 26, 2024

Algierski napastnik jest wychowankiem Olympique Marsylia. W sezonie 2013/2014 przebywał na wypożyczeniu w Arles-Avignon. W 2016 roku trafił do Rumunii, gdzie związał się z CFR Cluj. Z "Ceferistii" aż pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju. Do tego dołożył dwa zwycięstwa w Superpucharze Rumunii. Ponadto występował m.in. w Lidze Europy. Łącznie w barwach ekipy z Kluż-Napoki w meczach o stawkę wystąpił 209 razy, zdobył 47 bramek i zanotował 42 asysty.

Następnie przeszedł do FCSB. W klubie z Bukaresztu zagrał 22 razy i tylko dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Kolejnym zespołem w karierze Omraniego był Petrolul Ploiesti. Przygoda Algierczyka z tą drużyną potrwała jednak tylko kilka miesięcy. Od stycznia tego roku był wolnym zawodnikiem.

Teraz 30-latek dołączył do "Białej Gwiazdy". Jego kontrakt wygaśnie 4 czerwca - wtedy najprawdopodobniej dobiegną końca baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy, w których Wisła ma sporą szansę zagrać. Aktualnie ekipa z Krakowa plasuje się na piątej lokacie w tabeli Fortuna 1 Ligi. Do prowadzącej Arki Gdynia traci sześć punktów.