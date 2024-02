Kompromitująca seria siatkarek przerwana! Wygrały po 23 porażkach

Fatalna passa zgłoszonej do rozgrywek V-League (najwyższej klasie rozgrywkowej w Korei Południowej) w 2021 roku drużyny rozpoczęła się 15 listopada ubiegłego roku od porażki 1:3 z Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass. Od tego czasu, mimo licznych zmian w składzie (w tym pozyskania doświadczonej przyjmującej Park Jeong-ah) i sztabie szkoleniowym (zespół w środku sezonu przejął utytułowany Amerykanin Joe Trisney), ekipa z Gwangju nie była w stanie wygrać ani jednego spotkania.

Zawodniczki AI Peppers kilkukrotnie były bardzo bliskie przerwania swojej katastrofalnej serii. W starciu z GS Caltex Seoul KIXX, prowadziły 2:0 w setach, a w czwartej odsłonie wygrywały już trzema punktami, a mimo to schodziły z parkietu pokonane. Tamtym spotkaniem drużyna z Gwangju wyrównała poprzedni rekord porażek (20) w V-League, należący do Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks z sezonu 2012/2013. Cztery dni później podłamane siatkarki zostały już samodzielnymi rekordzistkami, przegrywając 0:3 z Hwaseong IBK Altos, a następnie podkręciły ten niechlubny rekord do 23 porażek, ulegając jeszcze Daejeon JKJ (1:3) i Incheon Heungkuk Life Pink Spiders (1:3).

Koszmar podopiecznych Joego Trisneya zakończył się dopiero w 31. kolejce, choć nic nie wskazywało na to, że zawodniczki Gwangju AI Peppers tego dokonają. W wyjazdowym starciu z przedostatnią w tabeli drużyną Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass ekipa ze stolicy prowincji Jeolla Południowa przegrała dwa pierwsze sety, a w trzecim miała w pewnym momencie czteropunktową stratę do rywalek (5:9). Siatkarki Gwangju AI Peppers dokonały jednak tego, co wydawało się niemożliwe! Najpierw odwróciły losy tej partii, wygrywając ją 25:22, następnie po grze na przewagi doprowadziły do tie-breaka (27:25), a w nim, prowadząc od pierwszej do ostatniej piłki, wygrały 15:9 i po 23 porażkach z rzędu odniosły wreszcie ligowe zwycięstwo!