Nowy ranking ATP! Jak wygląda sytuacja Huberta Hurkacza?

To nie koniec panowania Novaka Djokovicia w rankingu ATP. Serb pozostaje liderem już 414 tygodni, co czyni go absolutnym rekordzistą pod względem dni spędzonych na fotelu zarezerwowanym dla najlepszego tenisisty świata.

Tuż za plecami 37-latka znajduje się Hiszpan Carlos Alcaraz. Podium uzupełnia zwycięzca Australian Open i triumfator turnieju ATP w Rotterdami - Jannik Sinner. Strata Włocha do Alcaraza wynosi już tylko 535 punktów. Tuż za najlepszą trójką znalazł się finalista Wielkiego Szlema z Melbourne - Danił Miedwiediew.

Który jest Hurkacz w rankingu ATP?

W czołowej dziesiątce nie doszło do żadnych zmian względem poprzedniego zestawienia. Hubert Hurkacz mimo przeciętnego występu w Rotterdamie stracił zaledwie 205 punktów i utrzymał 8. miejsce w rankingu. Za jego plecami plasuje się finalista zmagań w Holandii - Alex de Minaur. Strata Australijczyka wynosi obecnie 185 punktów.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 26 lutego:

1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 9855 pkt

2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 8805

3. (3) Jannik Sinner (Włochy) 8270

4. (4) Daniił Miedwiedew (Rosja) 8015

5. (5) Andriej Rublow (Rosja) 5110

6. (6) Alexander Zverev (Niemcy) 5085

7. (7) Holger Rune (Dania) 3700

8. (8) Hubert Hurkacz (Polska) 3395

9. (9) Alex de Minaur (Australia) 3210

10. (10) Taylor Fritz (USA) 3150

...

253.(261) Maks Kaśnikowski (Polska) 231

296.(299) Daniel Michalski (Polska) 189