Rośnie przewaga Igi Świątek nad Sabalenką! Oto nowe zestawienie rankingu WTA

W ostatnich tygodniach Iga Świątek nie mogła narzekać na brak obowiązków. Polka wzięła udział w dwóch turniejach z rzędu. W katarskiej Dausze liderka rankingu WTA po raz trzeci z rzędu sięgnęła po tytuł. Nieco gorzej poszło jej w Dubaju, gdzie nie obroniła punktów rankingowych sprzed roku, odpadając na etapie półfinału.

Nie tylko Świątek nie poradziła sobie z trudami turnieju w Dubaju. W drugiej rundzie z imprezy odpadła Aryna Sabalenka. Na etapie ćwierćfinału porażkę poniosła Coco Gauff. Z kolei Jelena Rybakina z powodu kontuzji wycofała się z gry na kilka godzin przed walką o półfinał.

Jak turnieje w Dausze i w Dubaju wpłynęły na sytuację w czołowej dziesiątce rankingu WTA? W najnowszym notowaniu Polka cały czas utrzymuje się na czele zestawienia. Łącznie Świątek "zasiada" na tronie liderki 92 tygodnie. Raszynianka powiększyła również przewagę nad Sabalenką, która w tym momencie wynosi 1080 punktów. To oznacza, że nasza tenisistka bez względu na wyniki w turniejach w USA, ma zagwarantowaną pozycję liderki rankingu co najmniej do końca rywalizacji w Miami, co daje łącznie 96 tygodni na szczycie kobiecego tenisa.

Wynik ten może być jeszcze lepszy. Presja spoczywa bowiem na Sabalence, która broni więcej punktów w nadchodzących turniejach w USA. Rok temu Białorusinka dotarła do finału w Kalifornii i ćwierćfinału w Miami. Odejmując jej punkty za zeszłoroczne wyniki, będzie miała na koncie 7860 punktów. Nawet w przypadku zwycięstwa wiceliderki rankingu w obu tych turniejach, może ona liczyć maksymalnie na 9860 punktów. Z kolei Polka broni jedynie 390 oczek za półfinał w Indian Wells.

Ranking WTA:

1. (1). Iga Świątek (Polska) - 10105 punktów;

2 (2). Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8725;

3 (3). Corey Gauff (USA) - 6975;

4 (4). Jelena Rybakina (Kazachstan) - 6848;

5 (5). Jessica Pegula (USA) - 5050;

6 (6). Ons Jabeur (Tunezja) - 4173;

7 (8). Marketa Vondrousova (Czechy) - 4070;

8 (7). Zheng Qingwen (Chiny) - 4040;

9 (11). Maria Sakkari (Grecja) - 3565;

10 (9). Elena Ostapenko (Łotwa) - 3548.