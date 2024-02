Wstawił to wideo i... wyleciał z reprezentacji tuż przed mistrzostwami świata!

24-letni środkowy "pochwalił się" na Instagramie nagranym przez siebie krótkim, trzynastosekundowym filmem. Widać na nim stół, na którym widnieje karta kredytowa oraz kreska usypana z białego proszku, po czym obiektyw telefonu najeżdża na twarz uśmiechniętego sportowca, który wkłada sobie do ust niewielki pojemnik z takim samym proszkiem.

ZOBACZ TAKŻE: Pół Polski zarwało noc, gdy dokonywał cudów w bramce! "Boli mnie serce, gdy wspominam negocjacje z klubami NHL"

Rużicka szybko zreflektował się, co zrobił i najpierw usunął wideo ze swoich mediów społecznościowych, a następnie skasował swoje konto na Instagramie, ale spora część fanów, którzy zobaczyli ten film, zdążyła go pobrać, a następnie udostępnić w Internecie. Wideo dotarło zarówno do szefów klubu NHL Arizona Coyotes, z którym Słowak dopiero co podpisał kontrakt, a także do władz Słowackiego Związku Hokeja na Lodzie (SZLH). 24-latek został w trybie natychmiastowym zwolniony przez ekipę "Kojotów", zaś SZLH równie błyskawicznie wyrzuciło go z kadry.

- Popełniłem ogromny błąd i wyciągnę z niego lekcję. Lubię was wszystkich i zawsze będę wam wdzięczny - powiedział Adam Rużicka tuż po założeniu nowego konta w mediach społecznościowych.

Skrucha 24-letniego hokeisty na niewiele się jednak zdała. Władze słowackiego hokeja zapowiedziały, że Rużicka na pewno nie znajdzie się w kadrze na nadchodzące Mistrzostwa Świata Elity, które odbędą się w dniach 10-26 maja w Czechach.