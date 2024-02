Tragiczna śmierć polskiego triathlonisty. Miał 28 lat

Smutną informację potwierdziła matka sportowca. "Z wielkim smutkiem informujemy Was o odejściu Dominika. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" - napisała na Facebooku Renata Bogdanowicz.

Triathlonista udał się w Alpy, gdzie wybrał się na trening biegowy. Miał trenować w okolicach miasta Zell am See. Bogdanowicz po raz ostatni skontaktował się z rodziną 11 lutego. Później ślad po nim zaginął, a policja rozpoczęła poszukiwania. Kilkanaście dni później ciało sportowca zostało odnalezione.

Zwłoki znajdowały się w pobliżu góry Mittagskogel na pograniczu Austrii i Słowenii. To miejsce oddalone o ponad 200 kilometrów od Zell am See. Dokładne okoliczności jego śmierci nie są znane. Słoweńscy funkcjonariusze sądzą, że podczas przeprawy przez wąwóz Bogdanowicz spadł z dużej wysokości.

W swoim dorobku 28-latek miał chociażby zwycięstwa w Lotto Triathlon Energy Lublin 1/4IM oraz Gamin Iron Triathlon Elbląg 1/2IM. Ponadto w zeszłym roku zajął 77. miejsce w mistrzostwach świata Ironman w fińskim Lahti.