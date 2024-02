To oni mają zastąpić Mbappe! Paryż gotowy na transferową ofensywę

To już jest prawie pewne. Po zakończeniu sezonu Kylian Mbappe odejdzie z PSG do Realu Madryt. Zdaniem hiszpańskich mediów Francuz podpisał już kontrakt i 1 lipca zostanie piłkarzem "Królewskich". To oznacza, że mistrzów Francji czeka przebudowa zespołu.

Kibice PSG powoli muszą przyzwyczaić się do sytuacji, jaka wydarzyła się w 65. minucie meczu ligowego przeciwko Stade Rennais. Zespół Luisa Enrique przegrywał 0:1, a Hiszpan postanowił zdjąć z boiska największą gwiazdę drużyny ze stolicy Francji - Kyliana Mbappe. Ostatecznie PSG udało się zremisować to spotkanie a były trener Barcelony po meczu tłumaczył się z tej decyzji.

ZOBACZ TAKŻE: Gol Grzegorza Krychowiaka w Arabii Saudyjskiej. Porażka jego drużyny

- To dość proste. Prędzej czy później Kylian opuści nasz zespół, więc musimy przyzwyczajać się do gry bez niego. To do mnie należy decyzja o tym, czy Mbappe będzie grał, czy też nie - podsumował w bojowym tonie trener paryżan.

Statut déboulonné pour Mbappé



Pour la première fois de la saison, Kylian Mbappé a été sorti en cours de match par Luis Enrique sans être blessé, une semaine après avoir été remplaçant à Nantes. Le message est clair : il n'est plus intouchable https://t.co/L1c1Lkwtnz pic.twitter.com/KWtBKGQ93a — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 26, 2024

Po raz pierwszym w tym sezonie Mbappe został zdjęty z boiska bez urazu. Tydzień temu w ligowym spotkaniu przeciwko Nantes, Francuz pojawił się na murawie dopiero w 62. minucie.

Decyzje Enrique są więc w pełni zrozumiałe. W Paryżu muszą przywyknąć do nowej rzeczywistości bez Mbappe. Władze PSG mają na głowie ogromny problem. Francuz to najlepszy strzelec drużyny i zawodnik, który w trudnych momentach wielokrotnie ratował swój zespół. Teraz trzeba go zastąpić.

Zdaniem dziennikarzy L'Equipe, doradca sportowy klubu z Paryża Luis Ocampos otrzymał polecenie przebudowy zespołu. Władze klubu nie zamierzają oszczędzać na transferach. Arabowie liczą nie tyle na wzmocnienia, co na rewolucję w składzie swojej drużyny, której zadaniem będzie zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

W ostatnich dniach do mediów wyciekła "lista życzeń" PSG. Na jej szczycie znajdują się Marcus Rashford oraz Victor Osimhen. Poza napastnikami klub ze stolicy Francji jest bardzo mocno zainteresowany sprowadzeniem do Paryża Rafaela Leao.

Poza formacją ofensywną wzmocniona ma również zostać druga linia paryżan. Na liście życzeń władz klubu znalazł się Joshua Kimmich z Bayernu Monachium i Bernardo Silva z Manchesteru City. W PSG bardzo wysoko cenią sobie również umiejętności Mohameda Salaha, ale wątpliwe jest aby Liverpool, wypuścił swojego najlepszego strzelca.

Zwolennikiem sprowadzenia Gaviego z Barcelony jest sam Luis Enrique. Hiszpan bardzo naciska na transfer swojego rodaka. Dodatkowo były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii chciałby widzieć w swoim zespole Bruno Guimaraesa z Newcastle.

Trudno przewidywać, które z tych nazwisk przywdzieją koszulkę PSG w przyszłym sezonie. Jednak jedno jest pewne. Władze mistrzów Francji nie będą oszczędzać na wzmocnieniach. Pieniądze nie grają roli, podobnie jak Finansowe Fair Play.