W ćwierćfinale piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski dojdzie do spotkania dwóch drużyn, które przed rozpoczęciem bieżącej edycji rozgrywek były jednymi z faworytów do sięgnięcia po trofeum. Który zespół wyjdzie zwycięsko z tej potyczki? Transmisja spotkania Lech Poznań - Pogoń Szczecin w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.