Piast Gliwice w ostatnich miesiącach przeżywa widoczny gołym okiem kryzys. Podopieczni Aleksandara Vukovicia nie wygrali w tym roku żadnego z trzech oficjalnych spotkań, remisując w ostatniej kolejce z Cracovią, a wcześniej przegrywając z Górnikiem Zabrze i.. Rakowem Częstochowa. Te drużyny zmierzyły się 17 lutego w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy, kiedy to Raków na własnym stadionie wygrał 3:1. Piast w 1/8 finału Pucharu Polski pokonał na wyjeździe III-ligową Carinę Gubin 5:2, ale wtorkowe spotkanie z Rakowem będzie zdecydowanie trudniejszym wyzwaniem.

Raków Częstochowa w Ekstraklasie również nie radzi sobie najlepiej, zajmując dopiero szóste miejsce w ligowej tabeli. Awans do półfinału Fortuna Pucharu Polski jest jednak priorytetem "na dziś" i jak zapowiadają piłkarze z Częstochowy, zrobią wszystko, by awansować do kolejnej rundy rozgrywek. Raków wygrał cztery z pięciu oficjalnych spotkań rozegranych w ostatnich latach z Piastem Gliwice, trzy razy skromnie 1:0. Częstochowianie w spotkaniu z Piastem będą musieli sobie poradzić bez Jean Carlosa Silvy, który pauzuje za czerwoną kartkę, oraz Srdjana Plavsicia, który zmaga się z kontuzją. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji trenera Dawida Szwargi.

Piast Gliwice - Raków Częstochowa: Gdzie obejrzeć? O której godzinie mecz? Transmisja TV i stream online

Transmisja ćwierćfinałowego spotkania Fortuna Pucharu Polski pomiędzy Piastem Gliwice a Rakowem Częstochowa w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:20