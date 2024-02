O'Connell (68. w światowym rankingu) potrzebował tylko godzinę i 17 minut, aby wyeliminować z turnieju Marterera (96.).

27-letni Hurkacz, ósmy zawodnik rankingu ATP, do tej pory raz zmierzył się ze starszym o dwa lata Australijczykiem. W 2023 roku w ćwierćfinale na trawiastych kortach w Stuttgarcie wygrał Polak 6:4, 6:4. Zwycięzca tej pary w kolejnej rundzie zagra z Brytyjczykiem Andym Murrayem lub Francuzem Ugo Humbertem (nr 5).

Wrocławianin dwa lata temu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich był bliski awansu do finału. Przegrał wówczas po zaciętym pojedynku z Rosjaninem Andriejem Rublowem. W ostatniej edycji w ćwierćfinale uległ natomiast Serbowi Novakovi Djokovicowi.

Godzina meczu Hurkacza została już podana przez organizatorów.

Hubert Hurkacz - Christopher O'Connell. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Hurkacz - O'Connell? To pytanie nurtuje fanów tenisa. Godzina meczu Hurkacza została ogłoszona we wtorkowe popołudnie. Mecz Hurkacz - O'Connell odbędzie się w środę 28 lutego jako drugi od godziny 16:00. Zawodnicy wyjdą na kort po spotkaniu Daniił Miedwiediew - Lorenzo Sonego/Sumit Nagal, czyli ok. 18:00.