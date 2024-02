Nie do wiary! PSG nie chce wypuścić Mbappe. Pomagają... kluczowi politycy

Prawdopodobnie już za kilka miesięcy zakończy się trwająca przez ostatnie lata saga transferowa związana z przenosinami Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Zdaniem francuskich i hiszpańskich mediów napastnik reprezentacji Francji porozumiał się z "Królewskimi" i po zakończeniu sezonu zostanie nowym zawodnikiem "Los Blancos". Są jednak i tacy, którzy za wszelką cenę chcą zatrzymać Mbappe w Paryżu. Wśród nich znalazł się... emir Kataru.

Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe i jego przenosin do Realu Madryt zaczęła już nużyć nawet zagorzałych kibiców "Królewskich". Zagrywki i żądania finansowe Francuza sprawiły, że pomimo informacji zapewniających o tym, że napastnik PSG porozumiał się z "Los Blancos" większość fanów uwierzy w nie dopiero, jak zobaczy 25-latka w białej koszulce podczas prezentacji na nowym Santiago Bernabeu.

PSG, podobnie jak dwa lata temu stara się jak może, aby zatrzymać w Paryżu swojego najlepszego i najskuteczniejszego zawodnika. W sprawę zaangażował się nawet prezydent Francji Emmanuel Macron, który miał odbyć z Mbappe osobistą rozmowę. Na tym jednak nie koniec. W najbliższych godzinach 25-latek spotka się z emirem Kataru, który przyleciał właśnie do Francji.

Powodem wizyty Tamina ibn Hamada Al Saniego jest spotkanie z Macronem w sprawie zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Hamasem. Spotkanie dotyczyć będzie również wypuszczenia z niewoli francuskich zakładników.

Jak informuje Le Parisien, Kylian Mbappé ma pojawić się jutro wieczorem w Pałacu Elizejskim na kolacji z Emmanuelem Macronem oraz emirem Kataru, właścicielem Paris Saint-Germain.



Ostatnia wieczerza. pic.twitter.com/hXH1JHAnZa — Trójkolorowa Piłka (@Trojkolorowa_) February 26, 2024

Jak donoszą francuskie media, emir Kataru w trakcie wizyty we Francji ma również spotkać się z Kylianem Mbappe i nakłaniać go do pozostania w klubie z Paryża.