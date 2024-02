W zaległym meczu 17. kolejki Fortuna 1 Ligi Motor Lublin na wyjeździe zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kto wygra to spotkanie i dopisze trzy punkty do swojego konta? Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Podbeskidzie Bielsko-Biała zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli rozgrywek. Ma na swoim koncie jedenaście punktów i aby wydostać się ze strefy spadkowej, potrzebuje co najmniej trzech "oczek". Podopieczni Dariusza Marca rundę wiosenną rozpoczęli od remisu z Resovią Rzeszów 2:2. Tydzień później ulegli na wyjeździe Odrze Opole 1:2.

Motor Lublin wywalczył do tej pory trzydzieści pięć punktów, co daje mu czwarte miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi. Zespół prowadzony przez Goncalo Feio powrotu do ligowych rozgrywek nie zaliczy do udanych - przegrał z GKS Katowice 0:2. W ostatniej kolejce lublinianom udało się na własnym parkiecie pokonać Bruk-Bet Termalica 1:0. Gola na wagę zwycięstwa w 90. minucie meczu zdobył Dariusz Kamiński.

Relacja live i wynik na żywo meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała - Motor Lublin Polsatsport.pl. Początek o 18:00.