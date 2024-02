Trzy finały i... koniec! Raków Częstochowa odpadł z Fortuna Pucharu Polski!

W poprzednich sezonach piłkarze Rakowa Częstochowa byli prawdziwymi królami polowania w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski. "Medaliki" triumfowały w 2021 i 2022 roku, zaś w ubiegłym sezonie przegrali dopiero po rzutach karnych w finałowym starciu z warszawską Legią.

Ekipa spod Jasnej Góry, która pucharowe zmagania w bieżącym sezonie rozpoczęła od 1/16 finału, wyeliminowała po dogrywce Łódzki KS, a w walce o ćwierćfinał pokonała - także po dogrywce - Pogoń Szczecin. Gliwiczanie w drodze do 1/4 finału musieli wyeliminować o jednego rywala więcej: w pierwszej rundzie Piast rozbił Wieczystą Kraków aż 4:0, następnie - po golu w ostatniej minucie podstawowego czasu gry - pokonał Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, a w 1/8 finału odprawił jedną z rewelacji tej edycji Fortuna Pucharu Polski, trzecioligową Carinę Gubin.

Początek wtorkowego spotkania należał do podopiecznych trenera Dawida Szwargi, którzy mogli wyjść na prowadzenie już w 1. minucie. Po dalekim wrzucie z autu Frana Tudora Bogdan Racovitan przedłużył to podanie głową do Gustava Berggrena, ale piłka po główce Szweda trafiła jedynie w poprzeczkę. Niespełna 10 minut później, po nieco przypadkowym odbiciu futbolówki przez jednego z defensorów Piasta, piłka trafiła na dwunasty metr do Johna Yeboaha, ale Ekwadorczyk zamiast strzelać z pierwszej piłki próbował jeszcze przedryblować Tomasa Huka i ostatecznie przegrał pojedynek z obrońcą gospodarzy.

Niewykorzystane sytuacje zemściły się na częstochowianach w 25. minucie. Michael Ameyaw dośrodkował z lewej strony boiska w pole karne, zamykający akcję Jakub Czerwiński zgrał piłkę głową do Tomasa Huka, a ten - także głową - trafił z drugiego metra przy lewym słupku bramki Rakowa.

29-letni Słowak mógł jeszcze przed przerwą powiększyć swój dorobek bramkowy. W 39. minucie, po dośrodkowaniu Grzegorza Tomasiewicza z prawej strony boiska, Berggren wybił futbolówkę głową na 19. metr, a Huk popisał się potężnym uderzeniem, po którym piłka "wyłamała" ręce Vladana Kovacevicia. Golkipera "Medalików" znakomicie zaasekurował jednak Stratos Svarnas, który wybił futbolówkę sprzed linii bramkowej.

Tuż po zmianie stron gospodarze podwyższyli prowadzenie. Po krótko rozegranym rzucie rożnym i dośrodkowaniu z lewej strony boiska w pole karne, najlepiej w gigantycznym podbramkowym zamieszaniu odnalazł się Jakub Czerwiński, który dopadł do odbitej po strzale Ariela Mosóra piłki i z lewej strony pola karnego trafił w krótki róg na 2:0.

W 68. minucie podopieczni trenera Aleksandara Vukovicia dobili częstochowian trzecim golem. Po dalekim wrzucie piłki z autu przez Patryka Dziczka Ariel Mosór wygrał pojedynek główkowy z Łukaszem Zwolińskim, a odbita jeszcze przez Tudora futbolówka trafiła pod nogi wprowadzonego kilkadziesiąt sekund wcześniej Jorge Felixa, który z bliska wpakował ją do siatki.

Fortuna Puchar Polski - 1/4 finału

Piast Gliwice - Raków Częstochowa 3:0 (1:0)

Bramki: Tomas Huk 25, Jakub Czerwiński 49, Jorge Felix 68

Piast: Frantisek Plach – Arkadiusz Pyrka, Ariel Mosór, Jakub Czerwiński, Tomas Huk (Jakub Holubek 46) – Serhij Krykun (Tihomir Kostadinov 74), Patryk Dziczek (Tomasz Mokwa 90+3), Michał Chrapek, Grzegorz Tomasiewicz, Michael Ameyaw – Kamil Wilczek (Jorge Felix 66)

Raków: Vladan Kovacevic – Bogdan Racovitan, Zoran Arsenic, Stratos Svarnas – Fran Tudor, Władysław Koczergin (Peter Barath 73), Gustav Berggren, Dawid Drachal (Jakub Myszor 82)– John Yeboah (Ante Crnac 46), Łukasz Zwoliński (Marcin Cebula 82), Bartosz Nowak (Erick Otieno 73)

Żółte kartki: Grzegorz Tomasiewicz, Tihomir Kostadinov (Piast) - Łukasz Zwoliński, Marcin Cebula (Raków)

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).