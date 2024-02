Lider ekstraklasy Jagiellonia w środowym meczu ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Polski zmierzy się u siebie z Koroną Kielce. W ligowej tabeli oba zespoły dzieli 20 punktów. "Jest to groźny przeciwnik, trudno go złamać" - mówi jednak trener białostoczan Adrian Siemieniec. Kiedy mecz Jagiellonia Białystok - Korona Kielce? O której godzinie? Transmisja meczu w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Chcemy wnioski z meczu z Ruchem przełożyć na mecz z Koroną - powiedział szkoleniowiec Jagiellonii na wtorkowej konferencji prasowej przed meczem pucharowym, odnosząc się do ostatniego spotkania, w którym niespodziewanie padł w Białymstoku remis, do tego uratowany przez gospodarzy niemal tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego.

"Brakowało nam przyspieszenia i lepszych decyzji pod polem karnym i większej intensywności w polu karnym. W drugiej połowie brakowało nam konsekwencji, jeżeli chodzi o nasze działania taktyczne, przez to trochę sami sobie zamykaliśmy przestrzenie, które zawsze chcemy wykorzystywać. To się też przełożyło na to, że nie stwarzaliśmy sytuacji" - mówił szkoleniowiec Jagiellonii.

Pytany o Koronę powiedział, że ma dobrych piłkarzy, również na ławce rezerwowych. "Bez względu na to na jaki skład trener Kamil Kuzera się zdecyduje, to zawsze te zmiany ma też wartościowe. Jest to groźny przeciwnik, który ma taką tożsamość jak jego trener (...). Szczególnie u siebie w Kielcach, gdzie te mecze są bardzo trudne. Od strony mentalnej jest to zespół nieustępliwy i trudno go złamać" - stwierdził Siemieniec.

"Z Koroną zawsze się gra do końca, ale - jak pokazuje nasz ostatni mecz - z Jagiellonią też" - dodał, nawiązując do faktu, że w meczu z Ruchem jego piłkarze zdobyli wyrównującą bramkę w ostatniej akcji doliczonego czasu.

Dodał, że w środę spodziewa się trudnego, intensywnego spotkania. "Ale jesteśmy na to gotowi i chcemy przejść do półfinału" - zapewnił szkoleniowiec.

Pytany o skład zaznaczył, że to ćwierćfinał Pucharu Polski i nie będzie eksperymentów. "Dla mnie to jest mecz bardzo ważny. W spotkaniu ligowym, jeżeli stracimy punkty, to mamy gdzie je odrobić, tutaj nie" - podkreślił zaznaczając, że jednak bierze pod uwagę, iż po środowym meczu z Koroną, Jagiellonię czeka już w sobotę mecz ligowy w Zabrzu. Tam białostoczanie będą bronić pozycji lidera ekstraklasy.

Do składu na mecz z Koroną powinien wrócić hiszpański stoper Adrian Dieguez, który w sobotnim meczu ligowym z Ruchem pauzował za żółte kartki; zastępujący go Kosowianin Jetmir Haliti doznał urazu.

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce. Kiedy? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Korona Kielce w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o 17:20.

mtu, PAP, Polsat Sport