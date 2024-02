Wisła Kraków podejmie coraz lepiej spisujący się Widzew Łódź, podbudowany dwoma ostatnimi zwycięstwami w PKO BP Ekstraklasie (2:0 w derbach z ŁKS i 3:1 z Górnikiem Zabrze).

"Biała Gwiazda" jest jedynym pierwszoligowcem w tym gronie, ale to bardzo utytułowany klub, 13-krotny mistrz kraju i kandydat do powrotu do Ekstraklasy.

Oba zespoły wystąpią w Krakowie osłabione. W Wiśle kontuzji doznał m.in. Hiszpan Miki Villar, a w Widzewie nie mogą grać Czech Marek Hanousek, Łotysz Andrejs Ciganiks, Chorwat Mato Milos i Albańczyk Juljan Shehu.

Losowanie par półfinałowych odbędzie się 1 marca o godz. 12.00 w siedzibie PZPN, a tę fazę rozgrywek zaplanowano na początek kwietnia.

Finał tradycyjnie zostanie rozegrany 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Pula nagród wynosi 10 milionów złotych, z czego połowa przypadnie zwycięzcy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Widzew Łódź od godziny 20.30 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP