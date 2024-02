Hubert Hurkacz - Ugo Humbert to ćwierćfinał turnieju ATP w Dubaju. To trzecie spotkanie tych zawodników w tym roku. Kiedy jest mecz Hurkacz - Humbert? O której godzinie?

Polski tenisista przerwał w środę serię dziewięciu kolejnych tie-breaków, ogrywając Christophera O'Connella w dwóch setach (7:6, 6:4). Wcześniej po trudnym boju okazał się lepszy od Jana-Lennarda Struffa.



Z kolei Humbert miał na swojej drodze znacznie bardziej uznane nazwiska. Najpierw pokonał Gaela Monflilsa, a następnie uporał się z Andym Murrayem.

Mecz Hurkacz - Humbert to trzeci taki przypadek w 2024 roku. Na Australian Open wygrał Polak (3:1), ale już w Marsylii triumfował Francuz (2:0). Jak będzie tym razem?

Godzina meczu Hurkacza została już podana przez organizatorów.

Hubert Hurkacz - Ugo Humbert. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Hurkacz - Humbert? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Polsko-francuskie starcie odbędzie się jako drugie od godziny 16:00. Jako pierwsi na kort wejdą Daniił Miedwiediew oraz Alejandro Davidovich Fokina. To oznacza, że godzina meczu Hurkacza to okolice 18:00.

