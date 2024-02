Jest ćwierćfinał! Hurkacz przerwał niezwykłą serię

Przed meczem z O'Connellem Hurkacz rozegrał osiem tie-breaków z rzędu. Tenisowym dogrywkami kończyły się dwa z trzech setów jego pojedynku z Jirzim Lehecką (1. runda turnieju w Rotterdamie), a także wszystkie trzy partie w spotkaniach z Talonem Griekspoorem (Rotterdam, 2. runda) i z Janem-Lennardem Struffem, już w Dubaju.

Przeciwko 25. w rankingu ATP Niemcowi wrocławianin obronił dwie piłki meczowe, a po wygranym z wielkim trudem starciu sam przyznał, że czasami zwycięstwo od porażki oddzielają milimetry. Wydawało się, że w środowym spotkaniu Polaka z Australijczykiem ten dystans będzie nieco większy, a Hurkacz wreszcie przerwie serię tie-breaków. Mierzył się z rywalem notowanym na 68. miejscu światowej listy, z którym w jedynym dotychczasowym pojedynku, w 1/4 finału ubiegłorocznego turnieju w Stuttgarcie, wygrał 6:4, 6:4.

W pierwszym secie nie było jednak widać różnicy sześćdziesięciu pozycji w rankingu ATP pomiędzy naszym reprezentantem, a tenisistą z Sydney. Obaj bardzo pewnie wygrywali swoje gemy serwisowe. Do stanu 6:6 żaden z nich nie wypracował sobie ani jednego break pointa. Co więcej, w żadnym z gemów odbierający nie doprowadził do wyniku 40:40.

Dziewiątego z rzędu tie-breaka Hurkacz zaczął od mini-breaka, ale zaraz potem mocno przestrzelił forhend (2-2). W kolejnych akcjach punkty zdobywali serwujący, co zmieniło się przy stanie 5:4, gdy Australijczyk w dłuższej wymianie wyrzucił piłkę w aut. To wystarczyło polskiemu graczowi do zwycięstwa - chwilę później nasz reprezentant zamknął seta swoim piątym w tej części gry asem (7-5).

Do pierwszej równowagi w całym spotkaniu doszło dopiero w piątym gemie drugiego seta, gdy podawał Hurkacz. Wrocławianin szybko opanował jednak sytuację i doprowadził do remisu 3:3, a zaraz potem to on miał pierwszą w meczu okazję do przełamania rywala - w długiej akcji zepchnął O'Connella do defensywy i odważną szarżą do siatki zmusił go do błędu.

Jego przeciwnik się obronił, ale za sprawą pomyłek australijskiego gracza w kolejnych akcjach, ósmy zawodnik rankingu ATP miał jeszcze jedną szansę i tym razem już ją wykorzystał. Znów zagrał agresywnie, znów ruszył do siatki i zakończył akcję sprytnym, precyzyjnym wolejem na wagę prowadzenia 5:3.

Serwując po zwycięstwo w meczu Hurkacz zagrał swoje asy numer 10 i 11, które dały mu prowadzenie 40-0. Wykorzystał drugą piłkę meczową, przerwał serię dziewięciu kolejnych setów zakończonych tie-breakami i awansował do ćwierćfinału Duty Free Dubai Tennis Championships, w którym zmierzy się z Francuzem Ugo Humbertem.

Przy jedenastu asach w całym meczu, Polak nie popełnił ani jednego podwójnego błędu serwisowego. Miał 57 procent pierwszego serwisu i wygrał po nim aż 89 procent punktów. Zanotował 22 wygrywające uderzenia przy siedmiu niewymuszonych błędach. Przy siatce wygrał 13 z 21 piłek.

Humbert będzie rywalem wrocławianina już po raz trzeci w tym sezonie. W trzeciej rundzie Australian Open polski tenisista wygrał w czterech setach - 3:6, 6:1, 7:6, 6:3. W półfinale turnieju ATP 250 w Marsylii lepszy był Francuz - zwyciężył 6:4, 6:4. W sumie będzie to piąte starcie tych graczy, a ich obecny bilans jest korzystny dla Hurkacza - wygrywał trzykrotnie, a przegrał tylko raz.

ATP Dubaj, 2. runda

Hubert Hurkacz (Polska, 3) - Christopher O'Connell (Australia) 7:6 (7-5), 6:4

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport