Napoli złożyło Zielińskiemu ofertę "nie do odrzucenia"? To tłumaczyłoby zachowanie De Laurentisa

Saga transferowa związana z przenosinami Piotra Zielińskiego do Interu Mediolan trwa w najlepsze. Włoskie media przesądziły już przenosiny Polaka na „Giuseppe Meazza”. Jeden z dziennikarzy dotarł do informacji, że Napoli "rzutem na taśmę" chciało zatrzymać Polaka w swoim klubie. Propozycję "nie do odrzucenia" pomocnikowi kadry złożył sam prezes "Azzurich".