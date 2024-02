Anastazja Pawluczenkowa w Dausze dotarła aż do półfinału. W nim w dwóch setach uległa Jelenie Rybakinie 2:6, 4:6. W kolejnym turnieju, tym razem w Dubaju Rosjanka dotarła do trzeciej rundy i w niej nie wystąpiła. Z powodów zdrowotnych zrezygnowała z dalszej rywalizacji i poddała mecz. Dzięki temu do kolejnej rundy awansowała jej rodaczka Ludmiła Samsonowa.

Wang ostatni raz wystąpiła, podobnie jak jej środowa rywalka w Dubaju. Chinka jednak odpadła z rywalizacji o wiele szybciej, bo już w 1/32 została pokonana przez Donnę Vekić 2:6, 4:6. W San Diego Wang ma już za sobą jeden mecz - pokonała w nim Dunkę Clarę Tauson 6:2, 2:6, 6:1.

