Zaskakująca decyzja! Poznaliśmy nowego selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Iranu

Irańska Federacja Piłki Siatkowej przez kilka miesięcy wybierała nowego selekcjonera męskiej reprezentacji. W tym czasie prowadzono rozmowy z wieloma znanymi szkoleniowcami. Wśród kandydatów media wymieniały takie nazwiska jak Alberto Giuliani, Vital Heynen, a także Roberto Piazza, Gianlorenzo Blengini czy... Władimir Alekno, który w przeszłości prowadził już kadrę Iranu.

Nowym selekcjonerem reprezentacji Iranu został ostatecznie Mauricio Motta Paes. Urodził się on w 1963 roku w Rio de Janeiro. Sporą część kariery siatkarskiej spędził we Francji, gdzie grał jako zawodnik na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

We Francji pracował też w roli szkoleniowca. Był trenerem siatkarek plażowych Brigitte Lesage/Anabelle Prawerman na igrzyskach Atlanta 1996. Później prowadził drużyny kobiece ASPTT Mulhouse Volley-Ball i Racing Club Villebon 91 (wygrał z nią europejski Puchar Top Teams 2003).

Później prowadził czołowe męskie kluby z Francji Paris Volley (2008–11) oraz Tours VB (2011–15), następnie trafił do ligi japońskiej, do Panasonic Panthers (2016–20). W ostatnich latach trenował Tourcoing Lille Métropole oraz ukraiński Epicentr-Podolany Horodok (od 2023 roku). Ma w dorobku tytuły mistrza Fracji i Japonii.

Paes ma też doświadczenie reprezentacyjne. Był w sztabie reprezentacji Brazylii prowadzonej przez Bernardo Rezende, był również asystentem selekcjonerów reprezentacji Francji i Czech.

🔻موریس موتا پائز سرمربی تیم ملی والیبال مردان ایران شد



🔻موریس موتا پائز سرمربی تیم ملی والیبال مردان ایران شد

فدراسیون والیبال ایران با مائوریسیو موتا پائز برای هدایت تیم ملی والیبال مردان ایران در سال 2024 به توافق رسید.

Prezes irańskiej federacji Vahid Moradi przyznał, że głównym rywalem Brazylijczyka w walce o posadę był Giuliani. Ostatecznie to jednak Paes zastąpi Behrouza Ataei, który zrezygnował z pracy w trakcie kwalifikacji olimpijskich. Kontrakt z nowym szkoleniowcem podpisano do końca igrzysk olimpijskich w Paryżu z opcją przedłużenia. Irańczycy mają nadzieję zakwalifikować się do turnieju olimpijskiego z rankingu, muszą więc punktować w Lidze Narodów.